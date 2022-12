Erfolgreiche Partnerschaft: Mit Digitalisierung zu mehr Effizienz

Wien (OTS) - Mit der OMDS 3.0 Schnittstelle konnte Varias und HDI Versicherung die Partnerschaft intensivieren. Die Überleitungen von PKW Anträgen mittels dieser Schnittstelle erspart erheblich Zeit. „In nur wenigen Minuten vom Angebot bis zur Polizzierung zu gelangen, ermöglicht die direkte Anbindung an das bestehende Varias System", so Josef Hausleithner, Geschäftsführer Varias. „Gerade in Zeiten der Digitalisierung ist es wichtig, Schnittstellen zu etablieren und die Arbeitsprozesse weiter zu automatisieren. Sowohl Makler:innen als auch Versicherungsnehmer:innen kann so eine rasche Abwicklung ermöglicht werden", meint Patrick Leichtfried, Abteilung FachPrivat, HDI. Vereinheitlichte, standardisierte Geschäftsprozesse, wie sie durch den OMDS 3.0 Standard gegeben sind, setzen dabei neue Maßstäbe in der Kommunikation zwischen Versicherungsunternehmen und Top Vertriebspartnern.

„Mit Varias haben wir das Projekt OMDS 3.0, Österreichisches Maklerdaten Service umgesetzt und weitere wichtige Schritte gesetzt. So möchten wir die digitale Kommunikation auch auf diesen Weg forcieren und unternehmensübergreifende Prozesse vereinfachen. Durch diese Schnittstelle haben wir eine Möglichkeit geschaffen, Daten noch einfacher und sicherer auszutauschen", ergänzt Ing. Thomas Lackner, Vorstand der HDI Versicherung AG. Nicht zuletzt bieten digitale Schnittstellen auch wichtige Nachhaltigkeits-Aspekte. Durch eine vermehrt digitale Abwicklung von Geschäften, werden Ressourcen wie Papier und auch anfallende Transportkosten sowie damit verbundene CO2-Emissionen gespart. Zudem ermöglicht digitalisiertes Arbeiten allen involvierten Parteien, effizient zu wirtschaften und ein bestmögliches Service zu bieten. Die Nutzerfreundlichkeit steht immer im Fokus.

„Es freut uns gemeinsam mit dem wichtigen Partner, HDI diese Basisschnittstelle vor dem Jahreswechsel geschaffen zu haben", Josef Hausleithner.

Über HDI:

HDI prägt den heimischen Markt als innovativer und schneller Versicherer. Die österreichische HDI Versicherung AG ist Teil des Talanx-Konzerns.

Talanx ist mit Prämieneinnahmen von 45,5 Mrd. Euro (2021) und rund 23.954 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Der Konzern mit Sitz in Hannover ist in mehr als 150 Ländern aktiv.

HDI Österreich betreibt Niederlassungen in Tschechien, Ungarn und der Slowakei. Die Betreuung der österreichischen Kunden erfolgt direkt über die Zentrale in Wien, die Landesdirektionen, über Internet und durch selbständige Versicherungsmakler und -agenten. Mit 320 Mitarbeitern verwaltet HDI in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei ein Gesamtprämienvolumen in Höhe von MEUR 239.

