Ein lila Zeichen am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderungen

Anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderungen beteiligt sich die Lebenshilfe Steiermark an der globalen PurpleLightUp-Aktion.

Graz (OTS) - Im Rahmen dieser weltweiten Aktion werden am 3. Dezember sichtbare Zeichen für die wirtschaftliche Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung gesetzt.

Derzeit arbeiten österreichweit über 23.000 Menschen mit Behinderungen in Werkstätten. Ihre Arbeitsleistung zählt nicht als Erwerbsarbeit. Am Ende des Monats gibt es dafür kein Gehalt, sondern nur ein Taschengeld. Betroffene haben auch keinen Anspruch auf Sozial- und Pensionsversicherung oder einen Kollektivvertrag. Das soll sich mit der Umstellung auf einen inklusiven Arbeitsmarkt ändern. „Menschen mit Behinderungen müssen für ihre Arbeit angemessen bezahlt werden und auch in Pension gehen können“, fordert Daniel Gamweger, Vizepräsident und Selbstvertreter der Lebenshilfe Steiermark.

Ziel der Lebenshilfe ist die berufliche und gesellschaftliche Teilhabe für alle. Zentral dabei ist, dass Menschen mit Behinderung in ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten gesehen werden und das defizit-orientierte Menschenbild endlich verabschiedet wird.

„Gerade in Zeiten, wo überall Arbeitskräfte gesucht werden, ist es mir wichtig, am Arbeitsmarkt teilhaben zu können und mein ein eigenes Geld zu verdienen“, betont die Selbstvertreterin Nicole Braunstein.

Auf mehreren Plattformen der Lebenshilfen werden am 3. Dezember Logos, Beiträge und Stories lila eingefärbt, um so auf die wertvolle Arbeit von Menschen mit Behinderungen aufmerksam zu machen.

Setzen wir gemeinsam Zeichen für eine gleichberechtigte Lebens- und Arbeitswelt!





