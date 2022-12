310.000 Euro - Rekordpreis für eine österreichische Briefmarke

Viennafil erzielt TOP Preis für alten Brief

Wien (OTS) - Am 1. Dezember wurde in Wien im Rahmen der 75. Jubiläumsauktion der Viennafil der kürzlich von einem Sammler neu entdeckte 3 Kreuzer Farbfehldruckbrief aus dem Jahre 1870 versteigert. Ein Herstellungsfehler führte dazu, dass die 3 Kreuzer Marke statt in grüner in roter Farbe gedruckt wurde.

Über 400 interessierte Sammler verfolgten die öffentliche Auktion im Internet und vor Ort im Saal. Ein Sammler aus Österreich erhielt nach langem Bietergefecht den Zuschlag für 310.000 Euro inklusiv Aufgeld. Das ist der höchste jemals für eine Briefmarke in Österreich erzielte Preis.

