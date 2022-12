Auszeichnung der weltweit besten Umweltprojekte

Es mangelt keinesfalls an Lösungen für unsere aktuellen Klima- und Umweltkrisen, was die vielen Projekte beim Energy Globe eindrucksvoll unter Beweis stellen. Deshalb ist es umso wichtiger, Menschen und Wirtschaft weltweit über diese Lösungen zu informieren sowie zum Mitmachen und Umsetzen zu motivieren Nobelpreisträger Prof. Mohan Munasinghe

Wien (OTS) - Energy Globe präsentiert die Lösungen für unsere Umwelt.

Die weltweit besten Umweltprojekte wurden beim World Award für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.



In einer äußerst spannenden Verleihung wurden gestern in Wien beim weltweit bedeutendsten Umweltpreis die Weltsieger für Nachhaltigkeit in den 5 Kategorien, Erde, Feuer, Wasser, Luft und Jugend gekürt. Insgesamt nahmen heuer knapp 3.000 umgesetzte Umweltprojekte aus 183 Ländern bei dieser privaten Initiative aus Österreich teil.



Seit dem Jahr 2000 werden die Energy Globes jährlich auf nationaler und internationaler Ebene vergeben. In Summe wurden über 30.000 bereits umgesetzte, nachhaltige Projekte eingereicht, welche global innovative Lösungen für unsere Umweltprobleme aufzeigen. Dies bestätigten auch hochrangige Experten bei einer Podiumsdiskussion im Vorfeld der Verleihung, wie Nobelpreisträger Prof. Mohan Munasinghe: „ Es mangelt keinesfalls an Lösungen für unsere aktuellen Klima- und Umweltkrisen, was die vielen Projekte beim Energy Globe eindrucksvoll unter Beweis stellen. Deshalb ist es umso wichtiger, Menschen und Wirtschaft weltweit über diese Lösungen zu informieren sowie zum Mitmachen und Umsetzen zu motivieren ."

Hierfür wurde auch das weltweit einzigartige Beratungsportal für Energieeffizienz www.checkpoint.eco vorgestellt.



In der Kategorie Erde waren Projekte aus Äthiopien, Tschechien und Indien nominiert, welche zeigten, wie riesige Flächen Land durch richtige Aufforstung wieder fruchtbargemacht werden oder wie Plastikfüllmaterial durch biologische Abfälle und Pilze ersetzt werden. Sieger wurde das Projekt aus Indien, wo durch die Verwendung eines Bioenzyms das Abbrennen von Millionen Hektar Stoppelfeldern vermieden wird und gleichzeitig die Fruchtbarkeit des Bodens steigt.



In der Kategorie Feuer kam das Siegerprojekt aus Ruanda, wo grüner Strom für alle verfügbar und leistbar gemacht wird. Die nominierten Projekte aus Portugal und der Schweiz präsentierten grüne Stromproduktion mit Wellenenergie der Meere und 90% Energieersparnis bei der Datenspeicherung in Rechenzentren.



Ein Projekt aus Brasilien, welches durch Sammeln und Recyceln von Ölflaschen jährlich rund 17 Milliarden Liter Trinkwasser sauber hält, gewann in der Kategorie Wasser. Die nominierten Projekte aus Slowenien und Jordanien zeigten, wie man mittels Spezialfilter in Waschmaschinen Mikroplastikfasern im Abwasser verhindert und wie man auch in abgelegenen Gegenden Abwasser klären kann.



In der Kategorie Luft recycelt das Siegerprojekt aus China CO2 und stellt damit neue Treibstoffe her. Die nominierten Projekte aus Österreich und Kanada zeigten, wie man selbstständig Wasserstoff erzeugt und wie man bei Klimaanlagen Energie einsparen und gleichzeitig die Luftqualität und damit die Gesundheit verbessern kann.



In der Kategorie Jugend gewann ein Projekt aus Australien, welches bereits in 129 Ländern für eine sachlich richtige Schulung von Jugendlichen in Umweltfragen sorgt. Das nominierte Projekt aus Venezuela bildet Jugendliche im richtigen Umgang mit Wasser aus, die dann selbstständig Projekte umsetzen. Das nominierte Projekt aus Spanien unterrichtet Jugendliche in über 40 Schulen, wie man richtig zu Hause Energie einspart.



Am Ende gab es einen Sonderpreis für klimafreundliches Kochen, ein Thema, welches Milliarden von Menschen betrifft. 11 Projekte wurden ausgezeichnet.

Moderiert wurde die Umweltgala von Arabella Kiesbauer, die ebenso wie alle Teilnehmer von der Vielfalt und Qualität der Projekte begeistert war und auch meinte: „Es ist so motivierend zu sehen und zu spüren, dass es so viele Menschen gibt, die positiv denken und großartige Umweltprojekte umsetzen, die eine lebenswerte Zukunft erhalten.

