MEDIA-ANALYSE: Mit Reform ins Neue Jahr

Österreich (OTS) - Nach knapp einem Jahr Vorbereitungszeit hat die Generalversammlung des Vereins ARGE Media-Analysen in ihrer Sitzung vom 30.11.2022 einstimmig eine weitgehende und umfassende MA-Reform beschlossen, die bereits mit der MA 2023 umgesetzt wird.

Mit ein Ziel war die Verkürzung des MA-Fragebogens, die unter anderem durch einen modularen Ansatz erreicht wird. So werden unter anderem bestimmte Zielgruppendaten künftig nur mehr in einem von 4 Quartalen erhoben, manche Themenbereiche werden in die Konsum-Analyse ausgelagert. Neben der deutlichen Reduzierung der Interviewdauer sollen ein breiter aufgestelltes Sample sowie auch die Smartphone-Tauglichkeit des Fragebogens für stabile Repräsentativität und hohe Teilnahmebereitschaft sorgen.

Zusätzlich bietet der Verein ARGE Media-Analysen seinen Printmitgliedern mit der MA 2023 erstmals die Möglichkeit, eine Markenreichweite (CMR - Cross Media Reach) zu bilden und auch auszuweisen, womit dem Wunsch entsprochen wird, die Nutzung von Print-Content, der kanalübergreifend ausgespielt wird, darzustellen und die Stärke und Relevanz einer Medienmarke abzubilden. Ergänzend zum Lesen von gedruckten Ausgaben & ePaper wird nun auch die Nutzung des entsprechenden Online-Angebots in der MA erhoben. Die so erhobenen Werte für Web/App werden an die veröffentlichten Daten der ÖWA – entsprechend dem Erscheinungsintervall des Printmediums – angepasst, wodurch man eine CMR-Nettoreichweite erhält (Print: gedruckte Ausgabe/ePaper & Online: justiert an ÖWA).

Die Konsum-Analyse wird auch weiterhin Bestandteil der MA sein, wenn auch in adaptierter Form. Wesentliche Kernfragen werden in einem Basisblock jährlich erhoben, weitere Fragen alternierend im 2-Jahresrhythmus ausgespielt, aber ebenfalls in die jeweils aktuelle MA imputiert. Somit kommt es auch bei der Konsum-Analyse zu einer Reduzierung der Interviewdauer bei gleichzeitigem Erhalt der Informationen.



Helmut Hanusch (Präsident des Vereins ARGE Media-Analysen): „Mit dieser Reform, die aus der gemeinsamen, intensiven Arbeit der Mitglieder entstanden ist, vereint die MA Kontinuität und Weiterentwicklung und reagiert gleichzeitig auf die Veränderung in der Realität der Mediennutzung. Gemeinsam haben wir mit dem vorliegenden Konzept einen zeitgemäßen, zukunftsfähigen und flexiblen Weg gewählt, der es uns ermöglicht, Stabilität in der Reichweitenmessung zu gewährleisten, aktuelle Entwicklungen zu berücksichtigen und auf künftige Gegebenheiten adäquat und rasch zu reagieren.“

