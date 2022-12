Weihnachtstradition der Landjugend

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 10. Dezember 2022 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Kekse backen und Gutes tun – zwei Dinge, die in vielen Familien in ganz Österreich fest mit der Vorweihnachtszeit verbunden sind. Auch in der "Land und Leute"-Serie "Das Familienrezept – Generationen kochen" werden dieses Mal zwei Keksklassiker zubereitet. Rumkugeln und Vanillekipferl versüßen die Vorweihnachtszeit und stimmen auf den Advent ein. In Oberlaa, im zehnten Wiener Gemeindebezirk, bereitet die Wiener Landjugend diese traditionellen Bäckereien nach alten Rezepten ihrer Omas zu. Dazu darf auch ein Glühwein nicht fehlen, der von der Landjugend für den alljährlichen Punschstand vorbereitet wird. Mit dem Erlös aus dieser und aus anderen Aktionen unterstützt die Wiener Landjugend soziale Projekte in Wien.

Weitere vorweihnachtliche Themen von "Land und Leute" am 10. Dezember:

*Frischer Fisch für Weihnachten

In Tirol sehen wir uns die Bachforelle als Fisch für das Weihnachtsessen an. Bei einem regionalen Forellenzüchter und einem Gasthof in den Kitzbüheler Alpen erfahren wir mehr über die heimische Forellenart und stimmige Rezepte. Neben dem Karpfen sind auch Forellen und Saiblinge zu Weihnachten beliebt.

*Blaufränkisch trifft Merlot und Co.

Das Blaufränkischland im Mittelburgenland gilt als Wiege der österreichischen Cuvées. In Deutschkreutz "verheiraten" Winzer wie Markus Kirnbauer zwei oder mehr Weine miteinander und schaffen so Rotweincuvées, die gut zu festlichen Gerichten passen.

*Engelflügel und andere Kerzen

In der Tageswerkstätte im steirischen St. Stefan im Rosental wird das alte Handwerk des Kerzenziehens am Leben gehalten. Jedes Jahr werden hier 800 kg Bienenwachs von Menschen mit Behinderung zu Unikaten gezogen und gegossen.

*100 Jahre an Christbaumschmuck

Das Salzburger Weihnachtsmuseum am Mozartplatz zeigt eine in Europa einzigartige Sammlung von historischem Christbaumschmuck und Adventbrauchtum von 1840 - 1940. Raritäten aus Pappe oder Gablonzer Glasperlen - die Bandbreite ist bemerkenswert.

