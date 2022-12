Nachhaltige Gestalter*innen 2022 ausgezeichnet

Gestern zeichnete das Magazin BUSINESSART zum 14. Mal die Nachhaltigen Gestalter*innen Österreichs aus. Der Fokus des Awards liegt auf der Transformation der Wirtschaft.

St. Pölten (OTS) - Neue Spielregeln & innovative Kooperationen

In allen Lebens- und Wirtschaftsbereichen kann man umweltfreundlicher und nachhaltiger handeln. Das zeigen die Nachhaltigen Gestalter*innen 2022 besonders deutlich: Sie kämpfen für bessere Rahmenbedingungen, forschen an innovativen Lösungen, setzen sie in ihrem Unternehmen um und berichten darüber. Auffallend ist dieses Jahr, dass viele Innovationen unternehmensübergreifend aufgesetzt wurden. „Theoretisch wissen wir schon lange, dass Kooperationen für eine nachhaltige Entwicklung notwendig sind. Die Nachhaltigen Gestalter*innen beweisen eindrucksvoll, dass das auch in der Praxis funktioniert. Sie sind damit die Wegbereiter*innen für eine gute Zukunft“, sagt Roswitha M. Reisinger, Initiatorin des Preises und Herausgeberin des Magazins BUSINESSART.

Das sind die Nachhaltigen Gestalter*innen 2022

Niederösterreich

„Wir wollen wesentlicher Teil der Mobilitätswende sein.“ Matthias Zawichowski, Niko Fischer, Renate Brandner-Weiß, Martin Tschurtschenthaler, Max Orlowski, Martin Auer, Norbert Rainer, carsharing Österreich.

Salzburg

„Wir müssen uns immer fragen, was wir gewinnen können.“ Hans Holzinger, Robert Jungk Bibliothek.

Hans Holzinger, Robert Jungk Bibliothek. „Den Pensionist*innen den Alltag bequemer, flexibler und sicherer zu gestalten.“ Markus und Iris Kaufmann, Gründer MOBIL 60plus GmbH

Kärnten

„Wir richten unser Kredit- und Investment-Portfolio an den Klimaschutzzielen aus.“ Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende. Petra Ibounig-Eixelsberger, Nachhaltigkeit, BKS Bank.

Vorarlberg

„Ich möchte nicht ohne Antwort da stehen.“ Christopher Schöpf, CEO & Founder, e.battery systems GmbH.

Wien

Sie schaffen Oasen mit Abwasser: Johannes Kisser, Theresa Heitzlhofer, Heinz Gattringer, alchemia-nova GmbH

Johannes Kisser, Theresa Heitzlhofer, Heinz Gattringer, alchemia-nova GmbH Klimaschutz ist eine Frage der Gerechtigkeit: Benedikt Narodoslawsky, Falter Zeitschriften GmbH



Benedikt Narodoslawsky, Falter Zeitschriften GmbH „Kein Akteur wird mehr an der Umsetzung alternativer Energiekonzepte vorbeikommen.“ Stefan Eisinger-Sewald, GF Kallco Development und Peter Holzer, GF Ingenieurbüro P. Jung.

Stefan Eisinger-Sewald, GF Kallco Development und Peter Holzer, GF Ingenieurbüro P. Jung. Grün am Dach: Mathieu Lebranchu, Philipp Lebranchu, Theresa Matzinger, Sophie Kaltner, Denis Lebranchu, Plantika GmbH.

Mathieu Lebranchu, Philipp Lebranchu, Theresa Matzinger, Sophie Kaltner, Denis Lebranchu, Plantika GmbH. Unternehmensübergreifend für Ressourcenschonung: Marc Sarmiento, Sarah Pfoser, Manuela Schneider, Helmut Luxbacher, Günther Junkowitsch, Johannes Richter, Österreichische Post AG, FH OÖ, Tchibo, dm drogeriemarkt, INTERSPORT, Thalia Buch & Medien, Interspar Weinwelt.

Marc Sarmiento, Sarah Pfoser, Manuela Schneider, Helmut Luxbacher, Günther Junkowitsch, Johannes Richter, Österreichische Post AG, FH OÖ, Tchibo, dm drogeriemarkt, INTERSPORT, Thalia Buch & Medien, Interspar Weinwelt. „Gesetze sind Spielregeln – sie entscheiden, welches Spiel gespielt wird.“ Michaela Krömer, die Klimaanwält*innen

Michaela Krömer, die Klimaanwält*innen „Wenn viele mithelfen lässt sich der Lauf der Geschichte ändern.“ Matthias Neitsch, Geschäftsführer RepaNet.



Matthias Neitsch, Geschäftsführer RepaNet. „Geschichten, die die Welt verstehen lassen“: Andreas Sator, Journalist

Andreas Sator, Journalist Plötzlich rund um die Uhr verantwortlich: Nicole Traxler, GF Two Next GmbH / Alles Clara.



Nicole Traxler, GF Two Next GmbH / Alles Clara. Die Green-Finance-Pionierin: Natalie Glas, Umweltbundesamt

Über die Auszeichnung

Die Auszeichnung „Nachhaltige Gestalter*innen Österreichs“ wird seit 2009 vom nachhaltigen Wirtschaftsmagazin BUSINESSART aus dem Lebensart Verlag vergeben. Sowohl Nominierung als auch die Wahl erfolgen durch eine unabhängige Jury aus CSR- und Nachhaltigkeits-Expert*innen anhand von drei Kriterien: Es handelt sich um ein unternehmerisches Engagement oder einen Beitrag zur Verbesserung der nachhaltigen Rahmenbedingungen der Wirtschaft. CSR und Nachhaltigkeit müssen in der Strategie des Unternehmens verankert sein Es handelt sich um einen wesentlichen Meilenstein im Sinne der GRI /SDGs der tatsächlich umgesetzt worden ist. www.businessart.at

Über die Auszeichnungsveranstaltung

Die Veranstaltung wird seit 2015 höchst erfolgreich in Kooperation mit dem CSR-Circle durchgeführt. Der CSR-Circle ist ein offenes b2b-Netzwerk für Menschen, die sich beruflich für Nachhaltigkeitsthemen und Corporate Social Responsibility interessieren. www.csr-circle.at.

