ARAG und der Verein ChronischKrank – eine Zusammenarbeit die hilft.

Wien (OTS) - Wir leben nun fast drei Jahre mit der Pandemie. Was bleibt? Die Fälle von Long-Covid nehmen zu. Das hat verheerende Folgen für die Betroffenen. Einige rutschen in die Berufsunfähigkeit, müssen beim Sozialversicherungsträger einen Antrag auf Berufsunfähigkeitspension stellen – dieser wird häufig abgelehnt. Was tun? Es bleibt nur der Weg zu Gericht.

ARAG Kunden sind in diesem Fall gut geschützt. Aber was wenn die Rechtsschutzversicherung zu spät abgeschlossen wird?

Der Verein ChronischKrank Österreich ist zentrale Anlaufstelle, wo Menschen mit chronischer Erkrankung oder Behinderung allumfassende Hilfe bekommen.

Der Verein bietet persönliche und telefonische Beratung oder per Video-Call kostenlos in ganz Österreich.

Was können Betroffene beim Thema Berufsunfähigkeit tun?

ARAG hat schon während der Pandemie Rechtsberatung für alle zum Thema Corona angeboten, auch für NICHT ARAG Kunden.

Menschen den Zugang zum Recht zu ermöglichen ist eine Mission bei ARAG - ARAG will daher in Zusammenarbeit mit dem Verein ChronischKrank gerade in solchen Situationen Hilfe anbieten.

Wie genau sieht die Unterstützung aus?

In Fällen, in denen Long Covid zu einer Berufsunfähigkeit führt, sind ARAG Kunden über den Sozialversicherungs-Rechtsschutz gut geschützt, sofern sie sich rechtzeitig versichert haben. Für neue ARAG Kunden, bei denen der Versicherungsschutz noch nicht greift, würde ARAG bis Ende des Jahres 2023 die Hälfte der Kosten des Vereins für das Berufsunfähigkeitsverfahren mit dem Sozialversicherungsträger übernehmen. Durch den sozialen Beitrag und die Unterstützung des Vereins ChronischKrank ermöglicht es ARAG, dass Long-Covid-Erkrankte ihr Recht durchsetzen können, insbesondere dann, wenn sie es sich ohne Unterstützung nicht leisten könnten.

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartnerin für Marketing Rückfragen in Österreich ist:

Mag. Sarah Hutter

Stabstelle Versicherungstechnik; Kommunikation, Marketing und Schulung

+43 (0) 1 531 02 – 1390

Sarah.hutter @ arag.at