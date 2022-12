Johanniter: Kurs für ehrenamtliche Sanitäter:innen startet

Informationen zur Ausbildung zum/zur Sanitäter:in erhalten Interessierte beim Infoabend am 12. Dezember.

Wien (OTS) - Wer gerne etwas Neues ausprobieren und anderen Menschen helfen möchte, findet bei den Johannitern vielfältige Einsatz- und Ausbildungsmöglichkeiten. Ehrenamtliche Helfer:innen im Krankentransport und Rettungsdienst sind eine starke Stütze im Rettungswesen. Freiwillige werden für das gewünschten Einsatz- und Fachgebiet qualifiziert. Der nächste Ausbildungsturnus für Rettungssanitäter:innen startet Mitte Jänner und kann berufsbegleitend absolviert werden. Er findet in Blockterminen abends und an Wochenenden statt und gliedert sich in 160 Stunden Theorie sowie 160 Stunden Praxis am Einsatzfahrzeug.

Weitere Informationen zu den Einsatzgebieten, Ausbildungsmöglichkeiten und der Finanzierung erhalten Interessierte beim Infoabend:

12. Dezember 2022, 18:00 Uhr

Johanniter Center Nord

Ignaz- Köck-Str. 22, Lehrsaal 2

1210 Wien



Um Anmeldung bis 9. Dezember 2022 unter ausbildung.wien @ johanniter.at wird gebeten.

Vielfältige Einsatzgebiete - vom Rettungsdienst bis zur Obdachlosenhilfe

Auch in anderen Aufgabenbereichen können sich Ehrenamtliche bei den Johannitern engagieren. Die Möglichkeiten sind vielfältig und reichen vom Rettungsdienst und Krankentransport, dem kurzfristigen Einsatz im Katastrophenfall bis zur Mitarbeit in der Wohnungslosenhilfe, der Rettungshundegruppe oder im Eventbereich.

