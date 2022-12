OFAI Wien: Wie künstliche Intelligenz Sexismus erkennt

Eine neu entwickelte Software unterstützt die Moderator:innen beim Finden von diskriminierenden und frauenfeindlichen Kommentaren in Online-Foren

Wien (OTS) - Jede:r soll die Chance haben, sich gleichermaßen in die öffentliche Debatte einzubringen. Denn ein offener und ausgewogener Diskurs ist ein wesentlicher Grundstein unserer Demokratie. Daher sollte er nicht nur für alle Interessierten frei zugänglich, sondern auch in gleichem Maße einladend sein. Tatsächlich sind aber Online-Debatten für Frauen weniger attraktiv, weil sie dort unter anderem häufig mit Sexismus und Frauenfeindlichkeit konfrontiert sind. Das ist einer der Gründe, warum sich Frauen aus dem Diskus zurückziehen. Auch in den DER STANDARD-Foren sind Frauen unter den Poster:innen in der Minderzahl. Aus diesem Grund hat DER STANDARD in Kooperation mit dem Österreichischen Forschungsinstitut für Artificial Intelligence (OFAI) im Rahmen des Forschungsprojekts "FemDwell" das Geschlechterverhältnis in seinen Foren sowie Dynamiken rund um Geschlechterthemen analysiert und ein KI-gesteuertes Tool entwickelt, das gegen Frauen gerichteten Sexismus in den Foren erkennt.

Da Sexismus und Frauenfeindlichkeit nicht nur in den DER STANDARD-Foren ein Problem darstellen, ist eine Veröffentlichung des Korpus für wissenschaftliche Forschung geplant. So können sowohl das Trainingskorpus als auch der Classifier weiterentwickelt werden. Davon profitieren wir als Gesellschaft. Denn durch ein computergestütztes Vorgehen gegen geschlechterbezogene Diskriminierung und Frauenfeindlichkeit in virtuellen Räumen werden Debatten ausgewogener, das Meinungsspektrum vielfältiger und Diskussionen anregender. Das stärkt eine Demokratie. Aufgrund dieser gesellschaftspolitischen Bedeutung wurde der Sexismus-Classifier kürzlich mit dem renommierten Medienpreis "Medienlöwe des Jahres" ausgezeichnet.



