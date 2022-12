Die Häuser zum Leben holen Silber beim Culinary World Cup!

Die Köche und Köchinnen der Häuser zum Leben zählen nun offiziell zu den besten Teams der Welt!

Wien (OTS) - Das „Team Vienna“, die Köchinnen- und Köche-Kaderschmiede der Häuser zum Leben, hat nun wirklich allen Grund sein zehnjähriges Bestehen zu feiern! Der erneute Antritt beim Culinary World Cup, dem prestigeträchtigsten Kochwettbewerb der Welt, der in der Stadt Luxemburg im Rahmen der Fachmesse Expogast stattfand, sorgte für einen Knalleffekt.

Dort erkochte das „Team Vienna“ am 27. November als österreichische Nationalmannschaft in der Kategorie Community-Catering (Gemeinschaftsverpflegung) die begehrte Silber-Medaille!



Angeführt von Teamkapitän Peter Löscher bestand das Team in Luxemburg aus zehn MitarbeiterInnen, wovon vier Lehrlinge in den Küchen der Häuser zum Leben beschäftigt sind. Im „Team Vienna“ werden Köchinnen/Köche und Lehrlinge auf kulinarischem Top-Niveau ausgebildet und weiterentwickelt. Diese Fertigkeiten fließen dann nicht nur in die kulinarischen Festtagsmenüs für die BewohnerInnen der Häuser zum Leben ein. „Unsere wichtigste und kritischste Jury waren unsere BewohnerInnen“, meint „Team Vienna“-Chef Peter Löscher. So wurde das Sieger-Menü mehrmals in den Pensionisten-Wohnhäusern verkostet und immer wieder weiterentwickelt. Mit großem Erfolg!

Das Team, in dem Diversität großgeschrieben wird, schaffte es sich gegen die Teams von Australien, Kanada, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Luxemburg, Norwegen, Polen, Schweiz und Großbritannien durchzusetzen und die Silber-Medaille heimzuholen!

Dieses regional inspirierte Menü – der Großteil der Zutaten kam aus Wien und dem Wiener Umland - überzeugte die Jury:

Salat-Bowl (Bulgur/Schwarzwurzel/Bohne/Rettich/Bittersalate/Käsepraline), Wiener Maronen-Melange (Quitte & schwarze Nüsse / Zirbenschaum / Riesenrad Hippe), Herzzapfen Duett (Topinamburcreme / gebackenes Rotkraut / Brezenknödel), Seeforelle & Flusskrebs (Kürbis / Agnolotti / Bachstein), Goldrübenwabe (gefüllte Reiberdatschi / Krenschaum / Erdfrüchte), Wiener Apfelstrudel reloaded (Brandteig/Apfelpraline/ Tonkabohnencreme) und Beilagen wie glacierte Kohlsprossen, Pastinaken-Lauchgemüse à la Creme, Süßkartoffelpüree vegan und ÖsterReis-Risotto mit Marchfelder Safran.

Robert Guschelbauer, Bereichsleiter Gastronomisches Management, zum tollen Abschneiden des „Team Vienna“: „Ich bin so unsagbar stolz auf diese Leistung. Spitzenköche und -köchinnen aus 13 Nationen sind bei dieser Weltmeisterschaft in unserer Kategorie der Gemeinschaftsverpflegung angetreten und unser ‚Team Vienna‘ schafft die Silberne, einfach ein Wahnsinn. Außerdem sind wir das einzige Team mit Lehrlingen in der Wettkampfmannschaft, ein weiterer Meilenstein im Ausbildungskonzept für insgesamt 130 Lehrlinge. Unsere Frischküchen sind die Grundlage für diesen Erfolg und Wettkämpfe wie diese zwingen uns zu einer ständigen Weiterentwicklung.“

Der Geschäftsführer des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser Mag. Christian Hennefeind, der eigens angereist war, um sein Team zu unterstützen, sagt: „Dass wir uns als Anbieter von Pensionisten-Wohnen und -Betreuung bei einem internationalen Wettbewerb auf diesem hohen Niveau gegen Teams aus 13 Nationen behaupten, ist wirklich eine schöne Bestätigung und ein wichtiger Ansporn weiterhin so erfolgreich unseren Weg zu gehen.“

„Dass es die KöchInnen des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser schaffen, beim World Culinary Cup eine Silber-Medaille zu gewinnen, ist schlichtweg sensationell. Diese Kochkunst wird nicht in einem Hauben-Restaurant in der Innenstadt serviert, sondern kommt bei den Festtags-Menüs auf die Teller der 8.000 BewohnerInnen unserer Häuser zum Leben“, so Sozialstadtrat Peter Hacker.





Der Gastronomische Bereich der Häuser zum Leben Von der Forschungsküche bis zum Hauben-Menü

