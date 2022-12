EWO ruft Bürger:innenforum ins Leben

Wien (OTS) - Energie.Wärme.Österreich (EWO) – das Kompetenzzentrum für Raumwärme und flüssige Energie - ruft das Bürger:innenforum „Unsere Wärme“ ins Leben. Ziel des Forums ist es, den Anliegen von rund 600.000 Ölheizungshaushalten in Österreich Gehör zu verschaffen. Die Ergebnisse werden in der EWO-Roadmap 2030 zusammengefasst.

Im Zuge von Workshops mit - nach repräsentativen Kriterien ausgewählten -Teilnehmer:innen stehen die aktuellen Herausforderungen der Bürger:innen beim Heizen mit Flüssig-Brennstoffen, sowie ihre Wünsche und Lösungsansätze für eine Zukunft mit einem flüssigen, klimafreundlichen Energieträger im Fokus.

"EWO legt großen Wert darauf, Möglichkeiten zur Partizipation und Mitgestaltung zu schaffen. Wenn es um die Energiewende geht, müssen jene miteingebunden werden, die es direkt betrifft und das sind die Bürger:innen." ,

erklärt EWO Geschäftsführer Martin Reichard den Zweck des Forums.

Ölheizungsbesitzer:innen haben den Wunsch nach Mitgestaltung

Österreichs Ölheizungsbesitzer:innen wollen zur Energiewende beitragen – das machte das rege Interesse am ersten EWO-Bürger:innenforum am 25.11.2022 in Niederösterreich deutlich. Gleichzeitig wollen sich die Bürger:innen aber nicht bevormunden lassen, wenn es um die Wahl des passenden Energieträgers für das Heizen geht. Maßnahmen zum Klimaschutz müssen – da sind sich alle Teilnehmer:innen einig – für den Einzelnen umsetzbar und leistbar sein.

Bürger:innen wünschen sich Flüssig-Brennstoffe für ihre bestehende Heizungsanlage

Die Teilnehmer:innen haben darüber hinaus deutlich gemacht, dass sie sich die Beibehaltung ihrer Heizungsanlage wünschen. „Es ist nicht verhältnismäßig von uns zu verlangen, ein funktionierendes Heizsystem zu entfernen.“, so ein Teilnehmer und Eigenheimbesitzer aus Niederösterreich über die Folgen eines drohenden Ölheizungsverbots. „Ein Verbot der Ölheizungsanlage wäre wirtschaftlich nicht nachhaltig. Allein die Entsorgungskosten sind enorm.“ ergänzt eine Teilnehmerin. Gleichzeitig ist das Interesse am Einsatz von klimafreundlichen Flüssig-Brennstoffen als Alternative zu herkömmlichem Heizöl sehr groß. Die bestehende Infrastruktur inkl. Lager- und Transportnetzen ist für deren Einsatz schon bereit.

Bürger:innenforum in allen Bundesländern

Die Plattform zum Vernetzen und Austauschen wird im nächsten Jahr fortgeführt. Das Ergebnis aller Bürgerforen wird Teil der EWO ROADMAP 2030 werden und im Herbst 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Teilnahmeinteressierte können sich unter info @ ewo-austria.at für eine aktive Mitarbeit in ihrem Bundesland voranmelden.

Über EWO

Energie.Wärme.Österreich (EWO) ist das Kompetenzzentrum für Raumwärme und flüssige Energie. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern setzen wir uns für eine nachhaltige, leistbare, versorgungssichere und vielfältige Energiewende ein. Dabei ist unsere zentrale Aufgabe den Einsatz von klimafreundlichen Flüssig-Brennstoffen zu fördern.

