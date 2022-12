AVISO: Pressegespräch – 20 Jahre Helene Sengstbratl, 20 Jahre Arbeitsmarktservice Burgenland

Eisenstadt (OTS) - Am Freitag, 02. Dezember 2022 findet in der AMS Landesgeschäftsstelle in Eisenstadt ein Pressegespräch mit Dr. Johannes Kopf und Mag.a Helene Sengstbratl statt. Anlässlich des 20jährigen Jubiläums der AMS Burgenland-Chefin Helene Sengstbratl werden die Highlights aus 20 Jahre Arbeitsmarkt und AMS Burgenland sowie ein kurzer Ausblick auf das kommende Jahr präsentiert.

Zeit: 02. Dezember 2022, 11:00 Uhr

Ort: Arbeitsmarktservice Burgenland - Landesgeschäftsstelle, Permayerstraße 10, 7000 Eisenstadt

Wir bitten Medienvertreter_innen um Anmeldung an birgit.lehner @ ams.at

