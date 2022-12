PK-Aviso: Diplomiertes Pflegepersonal verlangt vom Sozialminister Effizienz und Unterstützung für die Betreuung zu Hause

Die gesetzlich vorgeschriebene Qualitätskontrolle – auch in der 24-Stunden-Betreuung kann von den Diplomierten Pflegerinnen nicht länger durchgeführt werden

Wien (OTS) - Die zwei wesentlichen Tätigkeitsbereiche der Diplomierten Pflegefachkräfte im Rahmen der 24-Stunden-Betreuung, nämlich Qualitätskontrolle und Delegation (fachliche Anleitung und Unterweisung), stehen auf dem Spiel und damit die Zukunft dieser Betreuungsform für rund 40.000 KlientInnen und mehr als 900.000 pflegende Angehörige.

Deshalb laden die Diplomierten Pflegefachkräfte die VertreterInnen der Medien zu einem Pressegespräch am kommenden Montag, 05.12.2022 um 10:00 Uhr ein. Davon erhoffen sie sich im letzten Moment doch noch ein Umdenken des verantwortlichen Sozialministers Johannes Rauch. Diesem liegt bereits seit einem Jahr ein Konzept – noch von Minister Anschober in Auftrag gegeben - zur abgesicherten Qualitätssicherung in der 24-Stunden-Betreuung vor.

Ansonsten droht bereits im ersten Halbjahr 2023 ein großflächiger Qualitätsverlust bei der Betreuung der KlientInnen. Es lässt sich eben ein Kaputtsparen nicht auf Dauer ohne menschliche Katastrophen aufrechterhalten.

Begrüßung & Einleitung: Mario Tasotti – Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung, Sprecher der ÖQZ24-zertifizierten Agenturen und Allg. beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für die Betriebsorganisation von Vermittlungsagenturen

TeilnehmerInnen: DGKP Anette Glössl - Steiermark

DGKP Martin Hechenbichler - Tirol

DGKP Josef Haunschmid - Niederösterreich

DGKP Alexandra Prinz – Wien

DGKP Maria Bürgmayr – Niederösterreich

DGKP Karin Hamminger – Wien

Moderation: Angelika Pozdena, Vizepräsidentin der Österreichischen Bundesinteressensgemeinschaft für Agenturen zur Organisation von Personenbetreuung

Wann: 05.12.2022 um 10:00 Uhr

Wo: &n bsp; Haus Der Wiener Wirtschaft , Straße der Wiener Wirtschaft 1,

1020 Wien, EG Saal 5

PK-Aviso: Diplomiertes Pflegepersonal verlangt vom Sozialminister Effizienz und Unterstützung für die Betreuung zu Hause

Datum: 05.12.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Wiener Wirtschaftskammer, EG Saal 5

Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Bundesinteressensgemeinschaft für Agenturen zur Organisation von Personenbetreuung



office @ oebap.at oder Tel: 0664 3041412