Medizinische Sensation - 1. Cyberkatze Österreichs

Kater Pauli bekommt zwei neue Hinterbeine aus dem 3D-Drucker

Kater Pauli verlor bei einem dramatischen Unfall beide Unterschenkel - bis vor kurzem galt eine derart schwere Verletzung als sicheres Todesurteil. Doch Pauli hatte Glück im Unglück und gelangte in die Hände der erfahrenen Tierchirurgen Dr. Marlis Wiebogen-Wessely (Tierklinik St. Pölten), Dr. Nikola Katic (Fachtierärzte Althangrund) und Dr. Bettina Habenbacher (Tierklinik St. Pölten). Mittels hochmoderner Technik und 3D-Druck wurden Kater Pauli 2 Endo-Exoprothesen angefertigt und in 2 aufwändigen Operationen implantiert. Eine derartige Operation wurde bis dato in Österreich noch nie durchgeführt und gilt wohl als Pionierarbeit für die Zukunft. Pauli erfreut sich mittlerweile bester Gesundheit und genießt sein Katzenleben auf neuen Cyber-Beinen.

