Casio bringt G-SHOCK mit abnehmbarer Lünette in einzigartigen, verspielten Designs auf den Markt

Tokio (ots/PRNewswire) - Revitalisierung und Aktualisierung der weichen Form der DW-001

Casio Computer Co., Ltd. hat heute die Herausgabe der neuesten Editionen seiner stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK bekanntgegeben. Die neuen G-B001-Uhren haben die Form der DW-001, die 1994 auf den Markt kam, und bieten jetzt einen spielerischen Touch mit abnehmbarer Lünette.

Mit dem Capsule-Tough-Design, das das Gehäuse vollständig mit Harz umhüllt, um eine einzigartige stoßfeste Struktur zu bieten, führte die originale DW-001 eine neue Sensibilität ein, indem sie von den herkömmlichen robusten, harten Designs abwich. Die Leistungsfähigkeit und Stärke von G-SHOCK, die in einer neuen geschwungenen, weichen Form angeboten wurde, erwies sich als beliebt.

Die neuen G-B001-Uhren führen das Designkonzept der DW-001 weiter und kombinieren die Idee, die Uhr zu verpacken, mit dem Nervenkitzel, eine Spielzeugkapsel aus einem Verkaufsautomaten zu öffnen. Die abnehmbare Lünette dieser stoßfesten Uhr ermöglicht es Benutzern, Komponenten zu kombinieren, um einen Lieblingslook zu kreieren, der ihrem Stil für den jeweiligen Tag am besten entspricht.

Die neuen Uhren, die die weiche DW-001-Form beibehalten, verfügen über ein doppeltes Lünettendesign, das es Benutzern ermöglicht, die Harzlünette zu lösen, um die darunterliegende Metalllünette freizulegen, ähnlich dem Design einer Spielzeugkapsel. Die Harzlünette bleibt dem DW-001-Design mit einem zweifarbigen Farbschema treu, während die Haarriss- und Spiegeloptik der individuellen Komponenten der Metalllünette für mehr Raffinement sorgen. Dieses Design unterstreicht den unterschiedlichen Charakter der Harz- und der Metalllünette und liefert eine Uhr, die gleichzeitig Pop und anspruchsvoll ist.

Die Harzlünette und das Band der G-B001MVE sind außerdem austauschbar und bieten dadurch noch mehr Möglichkeiten für Träger, Designkombinationen nach ihrem Geschmack zu wählen.

Weitere Informationen:https://www.casio.com/intl/news/2022/1201-G-B001/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1957166/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1957167/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1957192/3.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/casio-bringt-g-shock-mit-abnehmbarer-lunette-in-einzigartigen-verspielten-designs-auf-den-markt-301690836.html

Rückfragen & Kontakt:

CASIO PR,

81-3-5334-4830,

pr @ casio.co.jp; Your contact information will be used for our company's public relations activities. Before sending inquiries,

please be sure to review and agree to our privacy policy at the URL below that explains the details on how we handle your personal information. https://world.casio.com/privacy/