Bestattung Wien: Christiane Hörbiger im 85. Lebensjahr verstorben

Bekanntgabe im Namen der Familie

Wien (OTS) - Die Bestattung Wien gibt im Namen des Sohnes, Sascha Bigler, bekannt: Die österreichische Schauspielerin und Synchronsprecherin Christiane Hörbiger ist heute im Alter von 84 Jahren friedlich in Wien eingeschlafen.



Christiane Hörbiger begann ihre Schauspielkarriere in Theater, Film und Fernsehen im Jahr 1955 und wirkte in über 130 Film- und Fernsehproduktionen mit. Seit 2003 war Christiane Hörbiger auch UNICEF-Botschafterin für Österreich.



