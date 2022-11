Tiroler Daniel Schmid als neuer SPÖ-Bundesrat angelobt

Fraktionsführer Schennach: Eisenbahngewerkschafter wird Verkehrspolitik in Länderkammer verstärken

Wien (OTS/SK) - Mit Daniel Schmid wurde heute, Mittwoch, ein neuer SPÖ-Bundesrat angelobt. Schmid ist nach der Tiroler Landtagswahl Ende September vom Landtag entsandt worden. SPÖ-Fraktionsvorsitzender Stefan Schennach zeigt sich erfreut über den Neuzugang aus dem Westen: „Es ist wichtig und gut, dass die SPÖ Tirol nach ihrem Einzug in die Landesregierung ebenfalls wieder in der österreichischen Länderkammer vertreten ist. Mit dem aktiven Eisenbahngewerkschafter Daniel Schmid wird auch das Thema Verkehrspolitik im Bundesrat eine deutliche Verstärkung erhalten!“ Daniel Schmid betont, „dass nur die Sozialdemokratie die Speerspitze einer gerechten Gesellschaft in unserem Land ist. Die SPÖ hat Österreich zu mehr Wohlstand geführt und so wesentlich zum sozialen Frieden beigetragen. Darauf fußt mein politisches Engagement.“ ****

Als Themenschwerpunkte seiner politischen Arbeit nennt der neue Tiroler Bundesrat Verkehrspolitik, Klima- und Umweltschutz. „Hier sehe ich dringenden Handlungsbedarf, denn es kommen ungeahnte Herausforderungen auf uns zu. Wichtig ist dabei, dass Umwelt-, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik ineinandergreifen. Die soziale Frage ist entscheidend. Eine ökologische Wende kann nur mit einer sozialen Transformation und nur mit gemeinwohlorientiertem Handeln und sozialer Gerechtigkeit einhergehen. Es gilt, allen unseren Kindern eine lebenswerte und gerechte Welt zu hinterlassen“, ist Schmid überzeugt.

In der täglichen politischen Arbeit hat für Schmid „Handschlagqualität“ oberste Priorität. „Unser politisches Handeln stellt die Weichen für künftige Generationen. Dementsprechend muss es auch von gegenseitigem Respekt und im Bemühen um Kompromisse getragen sein“, so der neue Tiroler Bundesrat. (Schluss) sr/bj



