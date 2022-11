Landtagspräsident Karl Wilfing zum Ableben von Edmund Freibauer

Wilfing: „Alt-Präsident Freibauer stellte die konstruktive Zusammenarbeit in den Mittelpunkt seines Wirkens in Gemeinde, Landesregierung und Landtag.“

St. Pölten (OTS) - „Mit Landtagspräsidenten außer Dienst Edmund Freibauer verliert unser Bundesland einen Menschen, der die konstruktive Zusammenarbeit in den Mittelpunkt seines jahrzehntelangen Wirkens in Gemeinde, Landesregierung und Landtag gestellt hat. Mit seinem christlich geprägten Menschenbild, seinem zutiefst humanistischen Anspruch an Gesellschaft und Politik und seiner beispielgebenden persönlichen Integrität war er mir persönlich ein Vorbild“, reagiert Niederösterreichs Landtagspräsident Karl Wilfing auf das Ableben von Edmund Freibauer.

Präsident Wilfing weiter: „In seiner Zeit als Landtagspräsident war es ihm ein Anliegen, insbesondere jungen Menschen die niederösterreichische Demokratie näher zu bringen und ihnen damit die Bedeutung der Landespolitik zu vermitteln. Dieser eingeschlagene Weg wurde auch nach seinem Ausscheiden aus dem Landtag nach der Wahl 2008 erfolgreich fortgesetzt.“

„Das Ableben von Edmund Freibauer ist ein großer Verlust für das Land Niederösterreich, für mich ist es das Abschiednehmen von einem politischen Wegbegleiter, Förderer und Freund. Mein Mitgefühl in diesen herausfordernden Stunden gilt der Familie Freibauer“, so Landtagspräsident Wilfing.

Einen Lebenslauf und ein Foto von Alt-Präsidenten Edmund Freibauer gibt es auf Webseite des Landtags https://noe-landtag.gv.at/ zum Download.





