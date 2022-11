ASFINAG: Ab morgen, 1. Dezember ist die neue Vignette 2023 gültig

„Alte“ Jahresvignette in Marille noch bis 31. Jänner 2023 gültig – Ab 1. Februar 2023 gilt ausschließlich Klebevignette in Purpur und Digitale Vignette 2023

Wien (OTS) - Egal, ob picken oder klicken: Die Klebevignette und die Digitale Vignette 2023 (unter Berücksichtigung der Einhaltung der Konsumentenschutzfrist) sind ab dem 1. Dezember 2022 gültig. Die Klebevignette in Purpur ist seit 22. November in 6.000 Vertriebsstellen im In- und Ausland erhältlich. Die Digitale Vignette gibt es im ASFINAG Mautshop auf shop.asfinag.at sowie über die kostenfreie App. Eine Jahresvignette ist maximal 14 Monate gültig – die Vignette 2023 berechtigt somit bis zum 31. Jänner 2024 zur Fahrt auf Autobahnen und Schnellstraßen. „67 Prozent aller Jahresvignetten sind bereits digital. Der Grund dafür liegt neben den Vorteilen für die Kundinnen und Kunden auch im einfachen Kaufvorgang in unserem Mautshop und in der App. Egal, ob Klebevariante oder Digitale Vignette: Wichtig ist, sich rechtzeitig die aktuell gültige Vignette zu besorgen“, weist ASFINAG-Geschäftsführer Claudia Eder hin.

Einfach und sicher zur Digitalen Vignetten in App und Mautshop

Die Digitale Jahresvignette 2023 ist mit einfachen Schritten im ASFINAG Mautshop und über die ASFINAG App erhältlich. Wichtig dabei: Kundinnen und Kunden müssen die Konsumentenschutzfrist bei Online-Käufen beachten. Denn: Gemäß der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz können Kundinnen und Kunden vom Online-Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung zurücktreten – die Digitale Vignette ist deshalb erst 18 Tage nach dem Kauf gültig. Für Unternehmer:innen ist die Digitale Vignette sofort gültig.

