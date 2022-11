„Trailer.AT“: Start für neues ORF-Kinomagazin zum österreichischen Film

Ab 8. Dezember in ORF 1

Wien (OTS) - Einen Blick vor und hinter die Kulissen des österreichischen Kinofilms wirft ORF 1 mit dem neuen Kinomagazin „Trailer.AT“ erstmals am Donnerstag, dem 8. Dezember 2022, um 23.25 Uhr: Die von der Akademie des Österreichischen Films im Auftrag des ORF produzierte 25-minütige Sendung, die voraussichtlich viermal jährlich zu sehen sein wird, präsentiert Filmberufe und relevante Filminstitutionen ebenso wie die neuesten Kinostarts. Darüber hinaus zeigt „Trailer.AT“ Making-ofs und Interviews mit Filmschaffenden direkt am Set.

In der ersten Ausgabe – die auch noch einmal am Samstag, dem 10. Dezember, um 18.25 Uhr und am Samstag, dem 14. Jänner, um 23.30 Uhr auf dem Programm steht – begleitet „Trailer.AT“ gemeinsam mit Simon Schwarz, Ursula Strauss und den jungen Hauptdarstellerinnen und -darstellern die Dreharbeiten von „Neue Geschichten vom Franz“. Am Set besucht wird außerdem Josef Hader bei seiner zweiten Regiearbeit „Andrea lässt sich scheiden“ mit Birgit Minichmayr in der Titelrolle, während Elisabeth Scharang und ihrem Team bei der Adaptierung von Doris Knechts Roman „Wald“ – mit u. a. Brigitte Hobmeier, Gerti Drassl und Johannes Krisch – über die Schultern geschaut wird. Alle drei Filme sind vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziert.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Der ORF ist stolz auf seine Partnerschaft mit der heimischen Kreativwirtschaft. Mit ‚Trailer.AT‘ machen wir unserem Publikum Lust auf österreichischen Film. Wir zeigen die unglaubliche Vielfalt heimischen Schaffens, holen jene vor den Vorhang, die sonst hinter der Kamera stehen, und geben den Kreativen den Raum, den sie verdienen.“

Katharina Albrecht-Stadler, Geschäftsführerin der Akademie des Österreichischen Films: „Das gegenwärtige österreichische Filmschaffen kann auf große internationale Erfolge verweisen. Daher freut es uns besonders, mit einem spannenden neuen Kinomagazin einen Blick auf jene Bereiche von Filmproduktionen zu werfen, die dem Publikum oft verborgen bleiben. Nicht zuletzt vermittelt ‚Trailer.AT‘ die große Begeisterung für eine wunderbare Institution: das Kino.“

Das Magazin „Trailer.AT“ ist auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar.

„Trailer.AT“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von AÖF Produktion.

