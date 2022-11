AVISO: Donnerstag, 01.12, 08:30, Josefsplatz: “Hanni, es ist vorbei!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend angesichts der U-Ausschuss Befragung von LH Johanna Mikl-Leitner

Das System ÖVP rund um Kurz, Sobotka und Co. - das System der mutmaßlichen Korruption, der Selbstinszenierung und der Freunderlwirtschaft - ist das System der ÖVP Niederösterreich. Sie haben es nicht nur zugelassen, sondern erfunden und gefördert. Amelie Muthsam, SJ NÖ

Wien (OTS) - “Johanna Mikl-Leitner sitzt weit über den niederösterreichischen Landesgrenzen an den Hebeln der Macht. Das System ÖVP rund um Kurz, Sobotka und Co. - das System der mutmaßlichen Korruption, der Selbstinszenierung und der Freunderlwirtschaft - ist das System der ÖVP Niederösterreich. Sie haben es nicht nur zugelassen, sondern erfunden und gefördert. Dieser Allmacht in Bund und Land muss endlich ein Ende gesetzt werden - die Zeit von Schattenkanzlerin Mikl-Leitner ist vorbei!“, so die Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Niederösterreich, Amelie Muthsam.



Angesichts dessen findet am Donnerstag 1.12 um 08:30 eine Medienaktion am Josefsplatz statt. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.



Wann? Donnerstag, 01.12., 08:30 Uhr

Wo? Josefsplatz, 1010 Wien



