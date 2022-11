Freiberufliche Physiotherapeut*innen beim Energiekostenzuschuss übergangen

Physio Austria fordert Korrektur und ein Ende der Ignoranz

Wien (OTS) - Vom Energiekostenzuschuss der österreichischen Bundesregierung werden laut aws (austria wirtschaftsservice) die „Freien Berufe“ ausdrücklich ausgenommen. „Der Betrieb sowie die Ausstattung von therapeutischen Praxen verursacht Energiekosten und somit sind viele Kolleg*innen im freiberuflichen Bereich von den Preissteigerungen betroffen. Es ist absolut nicht nachvollziehbar, dass die Bundesregierung bei der Entscheidung zum Energiekostenzuschuss den freiberuflichen Physiotherapeut*innen die kalte Schulter zeigt und wir wieder einmal übergangen werden“, unterstreicht Constance Schlegl, Präsidentin Physio Austria.

Der kategorische Ausschluss von freiberuflichen Physiotherapeut*innen vom Energiekostenzuschuss ist nicht gerechtfertigt und widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz. Physio Austria fordert eine Korrektur.

„Diese Ignoranz gegenüber einem systemrelevanten Gesundheitsberuf letztendlich zu Lasten der Patient*innen ist nicht akzeptabel, hat aber offensichtlich System – so wurde zunächst bei den Corona-Maßnahmen auf die Physiotherapeut*innen vergessen, zuletzt bei den Entscheidungen zum Eltern-Kind-Pass und nun beim Energiekostenzuschuss“, so Physio Austria Präsidentin Schlegl. „Die Kolleg*innen stehen durch die hohen Energiekosten unter Druck. Es darf nicht sein, dass im Wahlbereich diese Kosten durch drastische Honorarerhöhungen an die Patient*innen aus einer Zwangslage heraus weitergegeben werden müssen, als unmittelbare Folge der Ignoranz gegenüber der gesamten Berufsgruppe der Physiotherapie. Auch Vertragstherapeut*innen brauchen dringend die Unterstützung der öffentlichen Hand. Es gibt einen klaren Versorgungsauftrag, dieser muss unabhängig von steigenden Energiekosten in vollem Ausmaß wahrgenommen werden können.“

