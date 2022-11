CYBER TRUST AUSTRIA SILBER LABEL für next layer

Als erster österreichischer Telekommunikationsanbieter wurde next layer mit dem CYBER TRUST AUSTRIA SILBER LABEL ausgezeichnet

Wien (OTS) - Der Wiener Internet Service Provider next layer setzt ein weiteres Zeichen dafür, dass Datensicherheit für ihn höchste Priorität hat, und ist nun Träger des CYBER TRUST AUSTRIA SILBER LABEL

Das CYBER TRUST AUSTRIA LABEL ist der österreichische Garant für Cybersicherheit. Es basiert auf dem Cyber Risk Rating, welches vom Kompetenzzentrum „Sicheres Österreich“ in Zusammenarbeit mit dem KSV1870 erarbeitet wurde.

Nun ist mit dem eigentümergeführten Wiener Internet Service Provider next layer der erste Telekommunikationsanbieter Österreichs Träger dieses Labels. Für das Unternehmen ist diese Zertifizierung ein weiteres Zeichen dafür, dass seine Geschäftskunden ihre sensiblen Daten bei next layer bestens aufgehoben und vor Angriffen, Ausfällen und Verlusten geschützt wissen dürfen. Denn Sicherheit hat bei next layer höchste Priorität.

„Unsere bestehende ISO 27001-Zertifizierung ist das Fundament unserer Cybersicherheitsmaßnahmen. Mit dem CYBER TRUST LABEL haben unsere Geschäftskunden nun die Möglichkeit, unser bewiesenes Sicherheitsniveau ohne zusätzlichen Aufwand in ihre Prozesse und Dokumentationen zu übernehmen“, erklärt Georg Chytil, Geschäftsführer von next layer.

„Wir freuen uns, dass mit next layer ein wichtiger österreichischer Telekommunikationsanbieter auf Cyber Trust Austria setzt und seinen Kunden damit proaktiv zeigt, dass Sicherheit einen hohen Stellenwert im Unternehmen hat“, sagt Thomas Stubbings, Geschäftsführer von Cyber Trust.

Über next layer



next layer ist ein 2004 gegründeter österreichischer Internet Service Provider, der perfekt angepasste Lösungen für Cloud-, Netzwerk- und Serverinfrastrukturen von Geschäftskunden entwirft und betreibt. Das Unternehmen verfügt über eine selbst betriebene Glasfaserinfrastruktur in Wien, Netzwerkknoten in den Landeshauptstädten und im benachbarten Ausland, sowie eigene Rechenzentrumsflächen an mehreren Standorten. next layer ist ISO 27001- und einige Mitarbeiter sind ITIL-zertifiziert. Darüber hinaus wurde next layer als eines der wenigen Unternehmen aus der Informationstechnologie- und Telekommunikationsbranche staatlich ausgezeichnet und ist Träger des Österreichischen Staatswappens. Zu den Kunden zählen unter anderem namhafte Banken, Versicherungen, Behörden, IT-Dienstleister und Systemintegratoren. https://www.nextlayer.at.

Über Cyber Trust Austria



Das Cyber Trust Austria® Gütesiegel wurde 2021 in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum „Sicheres Österreich“ und dem KSV1870 geschaffen, um in Österreich mehr Transparenz im Bereich Cybersicherheit zu schaffen und Unternehmen den Nachweis ihrer Sicherheit zu erleichtern. Namhafte Cyber-Experten aus österreichischen Unternehmen der kritischen Infrastruktur stellen im Cyber Risk Advisory Board die fachliche Angemessenheit und Vertrauenswürdigkeit des Schemas sicher und die österreichische NIS-Behörde überwacht die Qualität.

