Rotes Kreuz: Ein Geschenk, das „vom Herzen“ kommt – Jetzt Blutspenden!

Rotes Kreuz erinnert an die Blutspende, denn Grippewelle und Weihnachtsfeiertage stehen bevor.

Wien (OTS) - Weihnachten rückt immer näher und damit für viele auch der langersehnte Urlaub über die Feiertage. Gleichzeitig nehmen die Erkältungen zu und das Gesundheitsministerium warnte bereits vor einer Grippewelle in den nächsten Wochen. Zwei Faktoren, die sich auch maßgeblich auf die Blutspende auswirken. Daher ruft das Rote Kreuz zur Blutspende vor Weihnachten auf: „Mit einer Blutspende machen Sie einem anderen Menschen ein Geschenk, das wortwörtlich vom Herzen kommt. Nutzen Sie die Vorweihnachtszeit, um verletzten sowie schwer kranken Mitmenschen zu helfen und retten Sie mit Ihrer Blutspende Leben“, bittet Dr. Ursula Kreil, Leiterin der Abnahme in der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland.

Blutspenden im Winter

Winter ist Erkältungszeit: Fieber, Schnupfen, Halsweh und Husten plagen derzeit viele Menschen. Hinzu kommen Grippeerkrankungen sowie Infektionen mit Covid-19. „Das bedeutet für uns, dass viele Blutspender:innen ausfallen und das so knapp vor den Feiertagen, wo aufgrund von Urlauben ohnehin mit weniger Blutspenden zu rechnen ist. Auch ist die Zahl der grippalen Infekte dieses Jahr deutlich höher als im Vergleichszeitraum der vergangenen zwei Jahre“, erklärt Dr. Kreil. Ist man an Influenza erkrankt, darf nach einem schweren Verlauf mit hohem Fieber und Einnahme von Antibiotikum 28 Tage nach vollständiger Genesung wieder Blut gespendet werden. War der Verlauf leicht, ist eine Spende bereits nach 14 Tagen wieder möglich.

„Auch all jene, die noch nie Blut gespendet haben, laden wir herzlich zur Blutspende ein. Mit geringem zeitlichen Aufwand kann man Großes bewirken und Leben retten – ein unbezahlbares Weihnachtsgeschenk für all jene, die auf eine Blutkonserve angewiesen sind und ein tolles Gefühl für einen selbst, das garantiert glücklich macht.“

Blutspenden in Österreich

In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt – das sind täglich rund 1.000 Konserven. Nur dank der Hilfe zahlreicher freiwilliger Blutspender:innen ist es für die Blutspendedienste des Österreichischen Roten Kreuzes möglich, die flächendeckende Vollversorgung aller Spitäler mit ausreichend Blutkonserven sicherzustellen.

Blutkonserven können rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, von Spitälern angefordert werden. Dr. Kreil appelliert: „In Österreich spenden lediglich 3,56% der Bevölkerung im spendenfähigen Alter Blut – die Konserven sind jedoch maximal 42 Tage haltbar und können nicht künstlich hergestellt werden, was eine kontinuierliche Aufbringung der Konserven erfordert. Wir bitten daher alle, die sich gesund und fit fühlen, noch vor Weihnachten zur Blutspende zu kommen.“

Wie läuft eine Blutspende ab?

Am Beginn jeder Blutspende steht zunächst der Entschluss, anderen Menschen helfen zu wollen. Spenden dürfen Menschen ab dem 18. und bis zum 70. Geburtstag, die bestimmte gesundheitliche und gesetzlich festgelegte Kriterien erfüllen. Der nächste Schritt ist der Weg in eine der Blutspendezentralen oder zu einer der zahlreichen Blutspendeaktionen des Roten Kreuzes. Vor Ort ist ein medizinischer Fragebogen auszufüllen, der unter anderem Fragen zu Gesundheit, Lebensstil, Auslandsaufenthalten, Medikamenteneinnahme oder Impfungen enthält. Nach Ausfüllen des Fragebogens werden Blutdruck, Körpertemperatur sowie der Hämoglobin-Gehalt des Blutes gemessen und es erfolgt die Zulassung zur Blutspende. Danach geht es weiter zur Blutabnahme, wo der/die Spender:in auf einer bequemen Liege Platz nimmt. Die Blutspende selbst ist unkompliziert und geht schnell – in maximal 10 Minuten ist sie auch schon erledigt. Danach gibt es noch Snacks und Getränke zur Stärkung.

Informationen zur Blutspende unter: www.gibdeinbestes.at

Termin in Ihrer Nähe finden: www.gibdeinbestes.at/termine



Bildmaterial: Link

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Mag. Antonia Filka

Presse- und Medienservice

+43158900352 +436645002819

antonia.filka @ roteskreuz.at

www.roteskreuz.at