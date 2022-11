Senat der Wirtschaft fordert Energiepreisdämpfung für alle Betriebe noch vor Jahresende

Die langfristigen Energielieferverträge laufen mehrheitlich zum Jahresende aus. Mit den neuen Energiepreisen ab Jänner 2023 werden Unternehmen in die Insolvenz geschickt.

Wien (OTS) - Schon die Energierechnung für Jänner 2023 wird für viele ein Schock. Spätestens im März werden viele Unternehmen zusperren müssen, es sei denn, sie sorgen jetzt schon vor, durch:

Anlage von erheblichen finanziellen Reserven (rechnen Sie mit einer mehr als Vervierfachung der jährlichen Energierechnungen)

Anpassung der Preisstruktur der eigenen Produkte und Dienstleistungen, so man sich dies Wettbewerbsgefüge überhaupt leisten kann

Suche nach einem günstigeren Betriebsstandort

Senats-Vorsitzender Hans Harrer betont: „Die Bundesregierung muss noch vor Jahresende Maßnahmen treffen, um die Energierechnung insbesondere jener mittelständischen Betriebe, die ihren Standort nicht einfach verlegen können, aber auch aller anderer Unternehmen abzufedern. Wir müssen verhindern, dass die tragende Säule unserer Gesellschaft ins Ausland abwandert!“

Der Senat der Wirtschaft hebt dabei die von ihm schon im Sommer vorgeschlagene europaweite Subventionierung von Gaskraftwerken, finanziert durch eine zeitlich begrenzte staatliche Abschöpfung für „unethische“ Zugewinne, als wichtigste empfohlene staatliche Maßnahme hervor. Zum Vorschlagspapier: hier klicken.

Gleichzeitig unterstützt der Senat der Wirtschaft die von Wirtschaftskammer Wien, Stadt Wien und Industriellenvereinigung Wien ausgearbeiteten Forderungen wie unter anderem:



Umfassendes Entlastungspaket für alle Unternehmen, mit einer praxistauglichen Strompreiskompensation.

Neues Kurzarbeitsmodell für den Energienotfall analog der Corona-Kurzarbeit.

Gebündelter Gas-Einkauf auf europäischer Ebene und vergünstigte Weitergabe an europäische Stromproduzenten und Gashändler.

Strom- und Gaspreis entkoppeln: befristeter Eingriff in die Merit Order

Entbürokratisierung und Verfahrensverkürzung für einen rascheren Ausbau erneuerbarer Energien

Bessere Rahmenbedingungen zur Steigerung von Energieeffizienzen

„Hervorzuheben ist jedenfalls, dass ein Großteil der österreichischen Unternehmen längst interne Maßnahmen gesetzt hat, um energieeffizienter zu sein und laufend Sparpotenziale zu heben. Dieser Prozess endet nie und muss bisweilen auch beschleunigt werden. Da sind Unternehmer und ihre Mitarbeiter einerseits stets in der Pflicht, andererseits die kreative Triebfeder unserer Gesellschaft. Bisweilen muss das auch vor den Vorhang geholt werden. Denn sonst tut sich die Politik schwer, diese geforderten Maßnahmen für den Mittelstand in der öffentlichen Debatte entsprechend zu rechtfertigen. Dafür loben wir schon seit 5 Jahren den Austrian SDG-Award aus (www.austrian-sdg-award.at). Durch ihre Bewerbungen und die durch den Nationalratspräsidenten begleiteten Preisverleihungen haben bereits hunderte Unternehmen aufgezeigt, wie man nicht zuletzt auch sparsamer und ressourceneffizienter wirtschaften kann,“ so Harrer weiter.

"CEO - Chief Energy Officer" Initiative als Zusammenschluss gegen die Energiekrise

Seit Kurzem gibt es dafür auch eine eigene Plattform, die die zahlreichen verantwortungsvollen und vorausschauenden Energiemaßnahmen vieler Unternehmen vor den Vorhang holen möchte, um dadurch andere Unternehmen zu ähnlichen Schritten zu ermutigen.

Hans Harrer bekräftigt: „Die „Chief Energy Officer“ Initiative wurde von unserem Senats-Partner, der PowerSolution Energieberatung GmbH ins Leben gerufen, um auf diese Themen aufmerksam zu machen und mehrere CEOs zu vernetzen. Über diese Plattform werden engagierte CEOs nicht nur sichtbar, sondern bekommen auch eine Stimme.“

„Jetzt heißt es Energien bündeln und Synergien schaffen. Mit gemeinschaftlichen Anstrengungen können wir die Energiekrise in einen Beschleunigungsfaktor für die Energiewende nicht nur nachhaltig mitgestalten, sondern auch neu formen. Mit dem Zusammenschluss von CEOs jeglicher Branche und Unternehmensgröße in der Initiative »Chief Energy Officer« (www.chief-energy-officer.at) sorgen wir dafür, gemeinschaftlich und gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen“, so Roland Kuras, Geschäftsführer der PowerSolution Energieberatung GmbH.

