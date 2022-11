CCELL® bringt PALM Pro, einen leistungsstarken Hochleistungsakku, auf den Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - CCELL®, die weltweit führende Technologiemarke, die sich auf die Entwicklung von zukunftsweisenden Hardware-Produkten für E-Zigaretten und fortschrittlicher Verdampfungstechnologie konzentriert, gab heute die Markteinführung von PALM Pro bekannt, einem praktischen und multifunktionalen Verdampfer-Akku, der eine Weiterentwicklung von PALM, des beliebtesten tragbaren Akkus von CCELL, darstellt.

PALM Pro wurde entwickelt, um die Erfahrungen der Nutzer zu verbessern, und ist mit allen Funktionen ausgestattet, die sich ein E-Zigaretten-Kenner wünscht – einschließlich Spannungseinstellungen, Luftstromkontrolle, Akkustatusanzeige sowie einer Vorheizfunktion. Mit der Einführung dieser neuen Funktionen können die Benutzer das Öl in ihren Kartuschen unabhängig von den Witterungsbedingungen leicht aufheizen, die für das Material in ihren Kartuschen am besten geeignete Spannung wählen und den Ansaugwiderstand steuern, der die Dicke ihrer Dämpfe bestimmt. Die Akkustatusanzeigen und der Typ-C-Ladeanschluss sind ebenfalls praktisch für moderne Nutzer, die Wert auf Komfort und Transparenz bei der Nutzung legen. Sehen Sie sich die Einführung von PALM Pro hier an: https://www.youtube.com/watch?v=q9a7QRoNKXk

Das elegante, 510er-kompatible Gerät hat das kultige Design seines Vorgängers und ist mit einem magnetischen Anschluss ausgestattet, der es den Benutzern ermöglicht, ihre Patronen sofort in den Steckplatz zu stecken. Der neue, weiterentwickelte PALM Pro wird in fünf Farben erhältlich sein, über die die Verbraucher in den sozialen Medien abgestimmt haben. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ccell.com/battery/palm-pro.

Der ursprüngliche PALM-Akku, der 2017 auf den Markt kam, erlangte zunächst aufgrund seines diskreten Designs Popularität: Das Gehäuse des Geräts passt gut in die Handfläche, sodass nur die Kartuschenspitze für den Verbrauch sichtbar ist. Seit der Veröffentlichung des ersten PALM hat sich CCELL schnell zu dem innovativen Batterie- und Technologieunternehmen entwickelt, das Verbraucher auf der ganzen Welt kennen und lieben.

Besuchen Sie www.ccell.com, um sich über die neuesten Updates auf dem Laufenden zu halten.

Informationen zu CCELL®

CCELL® ist eine Technologiemarke und ein globaler Innovator im Bereich der tragbaren Verdampfer, der die Branche mit der Einführung der keramischen Heizkomponente revolutioniert hat. CCELL® wurde in der Zentrale von Shenzhen Smoore Technology Limited gegründet, die auf mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Verdampfungsindustrie zurückblicken kann. Mit fortschrittlichen FuE-Ressourcen, patentierten Technologien, starken Produktionskapazitäten und zuverlässigen Qualitätskontrollsystemen ist CCELL® auf der ganzen Welt für seine außergewöhnliche Verdampfertechnologie und seine hochwertigen Geräte bekannt.

Erfahren Sie mehr über CCELL® unter www.ccell.com sowie auf LinkedIn,Instagram,Facebook,Twitter und YouTube.

