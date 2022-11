Sacher spendet 66.000 € für schwerkranke Kinder

Die diesjährige Artists’ Collection der Original Sacher-Torte war ein voller Erfolg. Noch nie war die auf 1.000 Stück limitierte Edition so schnell ausverkauft.

Wien (OTS) - „ Kindern und ihren Familien in schweren Zeiten zu helfen, ist eine Herzensangelegenheit für mich “, erklärt Alexandra Winkler, Co-Eigentümerin von Sacher. 2009 wurde zu diesem Zwecke die Artists’ Collection ins Leben gerufen, deren gesamter Verkaufserlös jedes Jahr an eine andere wohltätige Organisation geht. Heuer bekommt den Scheck über 66.000 € der Verein BONsurprise überreicht. Damit wird ein Appartement für Familien krebskranker Kinder saniert und für zwei Jahre betrieben, die dort während der Behandlung des Kindes in der Nähe des Wiener AKH wohnen können. „ Für uns ist das Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen “, freut sich Andrea Salzmann, Obfrau und Gründerin des Vereins.

Gestaltet wurde die berühmte Holzkiste heuer von der britisch-amerikanischen Künstlerin Sarah Morris, die für die Präsentation des Motivs im Oktober nach Wien kam. Das eigens für die Original Sacher-Torte entstandene Werk ist eine Anlehnung an ihr Werk „War of Roses“, ein Triptychon aus der Serie „Sound Graph“.

Die Original Sacher-Torte wird noch heute in 34 Schritten von Hand gefertigt, nach dem geheimen Rezept von Franz Sacher aus dem Jahr 1832. „ Es freut uns, dass unsere Original Sacher-Torte, das Herzstück unseres Unternehmens, etwas Gutes tun kann “, sagt Georg Gürtler, Co-Eigentümer. Erhältlich ist das Original in der Confiserie in Wien, im Hotel Sacher Salzburg, im Sacher Alpin Resort in Seefeld in Tirol, in den Sacher Cafés in Graz und Parndorf und online auf shop.sacher.com.

Über Sacher

Luxus, magische Momente und kulinarischer Genuss: Sacher zählt mit den beiden Hotels in Wien und Salzburg, dem Alpin Resort Sacher Seefeld-Tirol, Kaffeehäusern in Wien, Salzburg, Graz und Parndorf sowie der Original Sacher-Torte zu den bekanntesten Familienbetrieben der Welt. 1832 kreiert Franz Sacher die Original Sacher-Torte und beginnt damit ein Stück österreichische Kulturgeschichte. Heute begeistern die Sacher Hotels unter der liebevollen Obhut der Familien Winkler und Gürtler tagtäglich Besucher aus aller Welt. Die beiden Stadthotels in Wien und Salzburg sowie das Alpin Resort Sacher in Seefeld gehören den „Leading Hotels of the World“ an. Gepflegte Familientradition kombiniert mit stetiger, behutsamer Modernisierung sorgen für einzigartige Sacher Erlebnisse.

