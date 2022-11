Weihnachtsgeschenke vom willhaben-Marktplatz: Im Schnitt rund 25 Prozent Sparpotential

Österreich (OTS) -



Alle Jahre wieder, jedoch immer nachhaltiger: Second Hand-Stücke verschenken liegt im Trend

35 der bei UserInnen beliebtesten Produkte im Check: Neuwertige Louis Vuitton Speedy oder neue Apple Air Pods etwa 30 Prozent günstiger

Bei Büchern, Haushaltsgeräten und Mode sind 40 bis 70 Prozent Ersparnis möglich



Nachhaltigkeit spielt bei Österreichs Schenkenden eine immer größer werdende Rolle. Unter dem Christbaum erfreuen sich dabei auch viele Markenprodukte mit Kultstatus großer Beliebtheit. Und so sind etwa die Stichwörter „Louis Vuitton Speedy“, „Apple Air Pods Pro“, der „Thermomix TM6“ oder auch der „Stokke Tripp Trapp“ in der Vorweihnachtszeit unter den besonders starken Suchbegriffen auf willhaben zu finden. Der willhaben-Check hat ergeben, dass man auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz für ein neues oder neuwertiges Produkt im Durchschnitt knapp 25 Prozent weniger ausgibt, als für äquivalente Neuware. Ein doppelter Vorteil: Denn wer kaum oder teilweise gar nicht genutzten Gegenständen ein zweites Leben verschafft, spart nicht nur Geld, sondern schenkt auch besonders nachhaltig.

Ob Louis Vuitton Speedy oder Canon EOS 5D MARK IV Gehäuse: Hunderte Euro Ersparnis möglich

Im Rahmen des großen Preis-Checks hat willhaben erstmals 35 besonders beliebte Markenprodukte - quer über alle Lebensbereiche, von Mode über Elektronik, Haushaltsprodukte und Alltäglichem bis hin zu Artikeln für Kinder und Familie – in puncto Sparpotential unter die Lupe genommen. Gleich mehrere hundert Euro günstiger kann etwa die „Louis Vuitton Speedy 30 Monogram Canvas“ sein. Einer der großen Klassiker unter den Designertaschen wird auf willhaben im Durchschnitt um 810 Euro angeboten, während sich der Originalpreis mittlerweile auf 1.180 Euro beläuft. Ebenso hoch im Kurs stehen die „Apple Air Pods Pro 1. Generation“, die auf willhaben mit rund 150 Euro durchschnittlich 30 Prozent weniger kosten. Immerhin ein Viertel des unverbindlichen Originalpreises können sich indes all jene sparen, die Eltern mit einem „Stokke Tripp Trapp“ in neuem oder neuwertigen Zustand von willhaben beschenken möchten – denn der Treppenhochstuhl mit Kultstatus wird auf dem Marktplatz im Schnitt um 180 Euro feilgeboten.

Neue und neuwertige Haushaltsprodukte werden um bis zu 50 Prozent günstiger angeboten

Besonders gute Schnäppchen lassen sich auch bei Haushaltsprodukten ergattern. Bis zu 50 Prozent kann man etwa sparen, wenn man den „Weber Classic Kettle Holzkohlegrill (Ø 47 cm)“ in neuem oder neuwertigen Zustand aus zweiter Hand kauft – denn die nächste Grillsaison kommt bestimmt. Auch für all jene, die sich indes auf die Suche nach einer Nespresso CitiZ machen, lohnt sich der Blick auf Österreichs größten digitalen Marktplatz – die beliebte Kaffeemaschine kostet im Einzelhandel um satte 76 Euro mehr, als sie auf willhaben in vergleichbarem Zustand angeboten wird. Um ein Viertel günstiger werden auch der kabellose Staubssauger „Dyson V8“, der „Kärcher Hochdruckreiniger K4“, die „STIHL Benzin-Kettensäge MS 211/35“ sowie das „Tefal SW854D Snack Collection Snack-Kombigerät“ angeboten. Anders gestaltet sich die Situation beim kultigen Kochallrounder „Thermomix TM6“: Dieser wird auf Österreichs digitalem Marktplatz nur um wenige Prozent günstiger angeboten. Dies bedeutet aber auch, dass VerkäuferInnen auf willhaben hier die Möglichkeit haben, ihr neues oder neuwertiges Gerät mit einem geringen Wertverlust wieder an den Mann oder an die Frau zu bringen.

Fashion unter dem Christbaum: Nicht oder kaum getragene Designerware ist deutlich günstiger

Wer auch in Zeiten der steigenden Preise nicht darauf verzichten will, Mode-Must Haves zu verschenken, ist gut beraten, diese aus zweiter Hand zu kaufen. Denn: Im Bereich Fashion lässt sich im Durchschnitt noch ein Stückchen mehr Ersparnis erzielen, als die genannten rund 25 Prozent quer über alle Segmente. Und so werden zum Beispiel die beliebten „Kommod Classic“ von Waldviertler um etwa 40 Prozent günstiger angeboten. Für Fashionistas, die sich für kalte Tage rüsten wollen, sind Daunenjacken der Marken North Face oder Moncler Geschenke, die bei der Bescherung garantiert für Begeisterung sorgen – hier ist bei der „North Face 1996 Retro Nuptse“ sowie bei der „Moncler Fache“ in Lackoptik eine durchschnittliche Ersparnis zwischen 30 und 35 Prozent möglich. Vom Trend-Piece zum Klassiker avanciert ist in den vergangenen Jahren der „Fjällräven Kånken“. In neuem oder neuwertigem Zustand kostet der Rucksack aus zweiter Hand mehr als 30 Euro weniger – und das in allen Farben des Regenbogens.

Apple, Samsung, DJI: Günstigere Gadgets aus zweiter Hand

Erst kürzlich hat die Welt gespannt nach Palo Alto geblickt, als das neue iPhone und die neuen Air Pods Pro präsentiert wurden. Weicht man auf ein kaum oder gar nicht benutztes Vorgängermodell von willhaben aus, ist gegenüber einem Neukauf einiges an Ersparnis möglich – dies gilt sowohl für neue „Apple Air Pods Pro 1. Generation“ (minus 31 Prozent), das „Apple iPhone 13 - 128 GB“ (minus 16 Prozent), als auch das „Apple iPad 10.2" Wi-Fi 64GB 9th Gen. Space Grau“ (minus 8 Prozent).

Wer indes eingefleischten Samsung-Fans eine Freude machen will, wird auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz ebenso fündig: Der Kultfernseher „Samsung The Frame“ mit 32 Zoll kostet in neuem oder neuwertigen Zustand aus zweiter Hand fast 200 Euro weniger und auch das „Samsung Galaxy S21 5G - 128GB“ wird im Schnitt um mehr als 110 Euro günstiger angeboten. Mit einem der beliebtesten Drohnen-Packages am Markt, der „DJI Mavic Mini 2 - Fly more combo“, geht es indes hoch hinaus – jedoch nicht, was den Preis angeht. Auch hier hat die willhaben-Analyse eine durchschnittliche Ersparnis von rund 70 Euro bzw. 12 Prozent ergeben.

Ob Ravensburger tiptoi-Konzept oder Tonie Box: Wünsche an das Christkind erfüllen und sparen

Mit Kindern ist das Warten auf das Christkind eine besonders aufregende Zeit. Viele junge Eltern überlegen in diesen Tagen, wie sie dem Nachwuchs eine besonders große Freude machen und gleichzeitig sparen können. Mehr als 40 Prozent günstiger ist etwa das Ravensburger tiptoi Starter-Set auf willhaben – statt um 70 Euro wird das Lernsystem Second Hand um rund 40 Euro angeboten. Auch die Tonie Box sowie die dazugehörigen Figuren stehen in den Briefen an das Christkind besonders hoch im Kurs und werden auf willhaben in neuem oder neuwertigem Zustand deutlich vergünstigt verkauft – das „Tonie Box Starterset“ etwa um 12 Prozent, die „Tonie Figur Die Sendung mit dem Elefanten“ gar um 35 Prozent weniger. Aber: Auch in diesem Segment gibt es einige Kultprodukte, deren Wert kaum sinkt, wenn es bereits einen Vorbesitzer oder eine Vorbesitzerin hatte. Das „Woom Original 3“, eines der aktuell wohl beliebtesten Kinderfahrräder, wird um rund 9 Prozent günstiger angeboten, das „Lego Star Wars Raumschiff The Mandalorian™ – Transporter des Kopfgeldjägers“ um rund 6 Prozent günstiger.

35 der beliebtesten Produkte im willhaben-Check (Auswertungszeitraum: KW44/2022):

Donna Leon Endstation Venedig Taschenbuch

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 13,40 Euro

13,40 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 5 Euro

5 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 8,4 Euro bzw. 62,7 Prozent

Weber Classic Kettle – Holzkohlegrill Ø 47 cm

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 170 Euro

170 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 91 Euro

91 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 79 Euro bzw. 46,5 Prozent

Nespresso CitiZ

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 179 Euro

179 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 103 Euro

103 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 76 Euro bzw. 42,5 Prozent

Ravensburger tiptoi Starter-Set

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 70 Euro

70 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 41 Euro

41 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 29 Euro bzw. 41,4 Prozent

Waldviertler Kommod Classic

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 115 Euro

115 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 70 Euro

70 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 45 Euro bzw. 39,1 Prozent

Tonie Die Sendung mit dem Elefanten

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 17 Euro

17 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 11 Euro

11 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 6 Euro bzw. 35,3 Prozent

North Face 1996 Retro Nuptse Daunenjacke

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 330 Euro

330 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 216 Euro

216 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 114 Euro bzw. 34,5 Prozent

Fjällräven Kånken

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 95 Euro

95 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 63 Euro

63 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 32 Euro bzw. 33,7 Prozent

Canon EOS 5D MARK IV Gehäuse

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 2.660 Euro

2.660 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 1.780 Euro

1.780 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 880 Euro bzw. 33,1 Prozent

SAMSUNG The Frame (2022) 32 Zoll

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 549 Euro

549 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 368 Euro

368 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 181 Euro bzw. 33 Prozent

Apple Air Pods Pro 1. Generation

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 219 Euro

219 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 151 Euro

151 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 68 Euro bzw. 31,1 Prozent

Moncler Fache Kurze Daunenjacke Lackoptik

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 950 Euro

950 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 660 Euro

660 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 290 Euro bzw. 30,5 Prozent

Louis Vuitton Speedy 30 Monogram Canvas

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 1.150 Euro

1.150 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 810 Euro

810 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 340 Euro bzw. 29,6 Prozent

Ortovox Swisswool Piz Boè Jacket

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 300 Euro

300 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 215 Euro

215 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 85 Euro bzw. 28,3 Prozent

Dyson V8

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 399 Euro

399 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 290 Euro

290 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 109 Euro bzw. 27,3 Prozent

Kärcher Hochdruckreiniger K4

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 270 Euro

270 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 198 Euro

198 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 72 Euro bzw. 26,7 Prozent

STIHL Benzin-Kettensäge MS 211/35

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 459 Euro

459 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 340 Euro

340 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 119 Euro bzw. 25,9 Prozent

Tefal SW854D Snack Collection Snack-Kombigerät

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 104,99 Euro

104,99 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 79 Euro

79 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 25,99 Euro bzw. 24,8 Prozent

Stokke Tripp Trapp Treppenhochstuhl Natural

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 239 Euro

239 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 180 Euro

180 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 59 Euro bzw. 24,7 Prozent

Tupperware Käsemax / KondensPro

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 30 Euro

30 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 23 Euro

23 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 7 Euro bzw. 23,3 Prozent

Logitech Gaming Maus G502 HERO 25K 910-005470

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 47,99 Euro

47,99 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 37 Euro

37 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 10,99 Euro bzw. 22,9 Prozent

Samsung Monitor T350, 24 Zoll, FHD, 250cd, 75Hz, IPS, 5ms, FreeSync

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 130,99 Euro

130,99 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 104 Euro

104 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 26,99 Euro bzw. 20,6 Prozent

Tolino eBook Reader Page 2

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 89 Euro

89 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 71 Euro

71 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 18 Euro bzw. 20,2 Prozent

Ikea Kallax 42x147 cm

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 50 Euro

50 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 40 Euro

40 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 10 Euro bzw. 20 Prozent

Microsoft Surface Earbuds, Bluetooth, Touch, Graphit (HVM-00016)

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 177 Euro

177 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 143 Euro

143 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 34 Euro bzw. 19,2 Prozent

Le Creuset Signature Runder Bräter 30cm

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 230 Euro

230 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 190 Euro

190 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 40 Euro bzw. 17,4 Prozent

Samsung Galaxy S21 5G - 128GB

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 650 Euro

650 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 537 Euro

537 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 113 Euro bzw. 17,4 Prozent

Apple iPhone 13 - 128 GB

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 900 Euro

900 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 760 Euro

760 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 140 Euro bzw. 15,6 Prozent

DJI Mavic Mini 2 Drohne - Fly more combo

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 569 Euro

569 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 498 Euro

498 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 71 Euro bzw. 12,5 Prozent

Tonie Box Starterset

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 99 Euro

99 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 87 Euro

87 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 12 Euro bzw. 12,1 Prozent

Dyson Airwrap Complete 1. Generation

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 499 Euro

499 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 453 Euro

453 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 46 Euro bzw. 9,2 Prozent

Woom Original 3

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 399 Euro

399 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 364 Euro

364 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 35 Euro bzw. 8,8 Prozent

Apple iPad 10.2" Wi-Fi 64GB 9th Gen. Space Grau

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 380 Euro

380 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 351 Euro

351 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 29 Euro bzw. 7,6 Prozent

Nintendo Switch Neonrot/Blau

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 300 Euro

300 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 280 Euro

280 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 20 Euro bzw. 6,7 Prozent

Twobirds The Original Convertible Dress

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 229 Euro

229 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 215 Euro

215 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 14 Euro bzw. 6,1 Prozent

Lego Star Wars Raumschiff The Mandalorian™ – Transporter des Kopfgeldjägers

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 140 Euro

140 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 132 Euro

132 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 8 Euro bzw. 5,7 Prozent

Thermomix TM6

Durchschnittlicher Neupreis in bekannten Webshops: 1.399 Euro

1.399 Euro Durchschnittlicher Angebotspreis auf willhaben: 1.348 Euro

1.348 Euro Durchschnittliche Ersparnis: 51 Euro bzw. 3,6 Prozent

willhaben und das Christkind empfehlen: PayLivery mit Käuferschutz und Premiumversand

Ist das Wunschgeschenk nicht in der Umgebung erhältlich, empfehlen wir, nach Anzeigen mit PayLivery-Option Ausschau zu halten. Der Bezahl- und Versandservice inkludiert ebenso einen Käuferschutz und Premiumversand. > Weitere Details zu PayLivery

Methodik

Um zu ermitteln, wie viel UserInnen auf willhaben potenziell und im Durchschnitt sparen können, wenn sie Dinge vom willhaben-Marktplatz verschenken, wurden 35 der beliebtesten Markenprodukte aus den verschiedensten Segmenten unter die Lupe genommen (Erhebungszeitraum: KW 44/2022). Der Vergleich wurde zwischen dem Verkaufspreis eines Neuproduktes in bekannten Webshops sowie dem durchschnittlichen Angebotspreis desselben Artikels in neuem bzw. neuwertigem Zustand auf willhaben vorgenommen. Die Betrachtung exkludiert dabei mögliche Versandkosten. Irrtümer und zwischenzeitliche Preisänderungen vorbehalten.

Rückfragen & Kontakt:

Gerlinde Giesinger

PR Managerin / willhaben

Tel.: 0699/1003 1570

E-Mail: presse @ willhaben.at



Andreas Pucher

PR Manager / willhaben

Tel.: 0699/1303 1518

E-Mail: presse @ willhaben.at