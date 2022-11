BMKÖS: Staatssekretärin Andrea Mayer gratuliert neuen Künstler:innen des Förderprogramms „Pixel, Bytes + Film“ 2023

Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport fördert auch 2023 wieder innovative, mit digitalen Bildtechnologien experimentierende Filmprojekte.

Wien (OTS) - Die Filmabteilung des Bundesministeriums für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) unterstützt im Rahmen des Förderprogramms „Pixel, Bytes + Film“ innovative Projekte mit digitalem Fokus und begleitet die ausgewählten Künstler:innen mit fachlichen Inputs aus Film- und Kreativwirtschaft. Acht neue Filmprojekte werden mit einem Volumen von rund 270.000 Euro gefördert.

„Die zeitgenössische Bewegtbildkunst wird kontinuierlich von digitalen Innovationen beeinflusst – in Produktion und Rezeption. Ich freue mich, dass wir mit ‚Pixel, Bytes + Film‘ gezielte Unterstützung für diese hochinnovative Szene bieten können und gratuliere den ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern der nächsten Programmausgabe sehr herzlich“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer.

Für das Jahr 2023 wurden von einer Fachjury acht Projekte zur Förderung empfohlen, die sich inhaltlich und formal mit neuen Medien und digitalen Technologien der Bildproduktion wie 3D-Animation, AR, XR u.v.m. auseinandersetzen. Pro Projekt wird ein Produktionsbudget in Höhe von bis zu 35.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die ausgewählten Projekte stammen von: Flor Berrar, Felix Lenz, Dagmar Schürrer, Michael Simku und Samuel Traber. Hinzu kommen Künstler:innenteams rund um kollektive Initiativen wie Total Refusal, MEOW – Verein für ephemere Vorhaben und das Ninja Guru Studio.

Der Fachjury gehörten Kay Meseberg (ARTE G.E.I.E.), Bettina Spörr (Kuratorin, Wiener Secession) und Marlies Wirth (Kuratorin, MAK – Österreichisches Museum für angewandte Kunst) an.

Das Förderprogramm „Pixel, Bytes + Film“ reagiert seit 2011 auf großes Interesse von Künstler:innen, die sich ausgehend von digitaler Bewegtbildtechnologie in unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen bewegen. Gefördert werden Projekte, deren Ausdrucksformen über die herkömmlichen Filmformate im Kino-, Fernseh- und Ausstellungskontext hinausgehen. Das BMKÖS bietet hierfür finanzielle Unterstützung sowie ein vielseitiges Begleitprogramm in Zusammenarbeit mit sound:frame, Plattform für immersive Kunst. Der Medienpartner ORF III öffnet sein Archiv für künstlerische Recherchen, stellt Beratung, Schnittplätze samt Cutter:innen und präsentiert die entstandenen Arbeiten in der TV-Sendung „Pixel, Bytes + Film – Artist in Residence“ (ORF III, immer sonntags) sowie in der ORF-TVthek. ORF-III-Moderator Patrick Zwerger führt durch die Sendung und begrüßt die Künstler:innen zum Gespräch.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Ina Gayed, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+4366478028677

ina.gayed @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at