5. Bezirk: Buch-Präsentation und Advent-Lesung mit Musik

Wien (OTS/RK) - Der Verein „read!!ing room“ (5., Anzengrubergasse 19/1) lädt zu einer Buch-Präsentation am Freitag, 2. Dezember, ein. Um 19.00 Uhr stellt die Autorin Carina Nekolny ihr neues Werk „Damenwahl“ vor. In dem Band wird das Leben der betagten Wienerin Leopoldine Beranek in tragikomischer Art beschrieben. An der „Advent-Lesung mit Musik“ am Mittwoch, 7. Dezember, ab 19.00 Uhr, beteiligen sich die Literat*innen Kaia Rose, Norbert Donnerstag und Renate Schiansky. Das Publikum hört an dem Abend „mehr oder weniger Weihnachtliches“. Besinnlich, ernst, amüsant und böse sind die Rezitationen. Für die Musik sorgen „Pedro und Chii“. Auskünfte und Reservierungen für beide Veranstaltungen: Telefon 0699/19 66 22 42 (Neil Y. Tresher). Kontaktaufnahme via E-Mail: schreibtisch@readingroom.at.

Gäste der Buch-Vorstellung und der Advent-Lesung haben sich an die aktuellen Corona-Bestimmungen zu halten. Das ehrenamtliche „read!!ing room“-Vereinsteam ersucht um „Kultur-Beiträge“ (pro Person und Abend: mindestens 5 Euro). Das Buch „Damenwahl“ von Carina Nekolny ist im Verlag „Edition Libica“ erschienen (ISBN 978-3-903137-12-7, Umfang: rund 300 Seiten, Preis: 32,90 Euro). Anfragen an das Verlagshaus: simone.klein@libica.org.

Allgemeine Informationen:

Kultur-Verein „read!!ing room“: www.readingroom.at

Buch „Damenwahl“ (Carina Nekolny): www.libica.org/programm-2022/

Autorin Kaia Rose: www.kaiarose.at

Autor Norbert Donnerstag (story.one): www.story.one/u/norbert-donnerstag-24172

Autorin Renate Schiansky (OEDA): www.oeda.at/post/renate-schiansky

Kultur-Angebote im 5. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/margareten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse