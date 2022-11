Toto: Sechsfachjackpot – 140.000 Euro warten

2 Zwölfer zu je rund 3.900 Euro via win2day erzielt

Wien (OTS) - Auch die Toto Runde 47B endete ohne Dreizehner, und damit blieb der Gewinntopf zum sechsten Mal in Folge verschlossen. In der nächsten Runde geht es also um einen Sechsfachjackpot mit rund 140.000 Euro.

Zwei Spielteilnehmer erzielten – jeweils über die Spieleseite win2day – einen Zwölfer und gewannen je rund 3.900 Euro. In einem Fall war es Spiel 3 (Portugal – Uruguay), das zum Dreizehner fehlte, im anderen war Spiel 8 (Japan – Costa Rica) nicht richtig getippt.

In der Torwette gelang es zum zehnten Mal in Folge niemandem, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen.

Annahmeschluss für die Runde 48A ist heute um 18:50 Uhr.

Quoten der Toto Runde 47B

6fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 126.646,30 – 140.000 Euro warten 2 Zwölfer zu je EUR 3.894,50 48 Elfer zu je EUR 36,00 440 Zehner zu je EUR 7,80 452 5er Bonus zu je EUR 3,10

Der richtige Tipp: X 1 1 X 2 / 1 1 2 1 1 1 X X 1 1 2 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 8.621,04 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 466,94 Torwette 3. Rang: 18 zu je EUR 32,40 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 162.902,90

Torwette-Resultate: 1:1 2:1 2:0 +:+ 2:+

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at