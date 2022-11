100. Mitarbeiterin für Windkraft Simonsfeld und Energiewende

Ernstbrunn (OTS) - Die Windkraft Simonsfeld AG ist einer der größten Windstromproduzent*innen Österreichs und einer der großen regionalen Arbeitgeber*innen. Nun konnte das Energiewende-Unternehmen mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) die 100. Mitarbeiterin in ihrem Team begrüßen. Insgesamt wuchs das Team in diesem Jahr um 24 Mitarbeiter*innen in allen Abteilungen, Fachkräfte sind in allen Bereichen stark nachgefragt.

Windkraft Simonsfeld schafft attraktive, regionale Green Jobs

Martina Reicher, Head of People & Culture bei der Windkraft Simonsfeld, freut sich über diesen Erfolg: „Jede*r neue Mitarbeiter*in ist ein Gewinn für unser Unternehmen. Wir sind ein stetig wachsendes Unternehmen. Das zeigt sich nicht nur an unserer Stromproduktion, sondern auch an der Anzahl unserer Mitarbeiter*innen. Für uns ist es nicht nur entscheidend, kompetente und engagierte Köpfe in unserem Team zu vereinen. Wir möchten auch Menschen für unsere Idee begeistern, die zu unserer Unternehmenskultur passen und unsere Werte mittragen. Daher wollen wir die attraktivste Arbeitgeberin unserer Branche sein: Nach innen, um unsere bestehenden Mitarbeiter*innen an uns zu binden – und nach außen, um für neue Bewerber*innen interessant zu sein.“ Die Windkraft Simonsfeld schafft attraktive, regionale Green-Jobs in einer dynamisch wachsenden Zukunftsbranche. Klima- und Energiekrise sind die größten Herausforderungen unserer Zeit, ausreichend qualifizierte Fachkräfte sind notwendig, um die Energiewende rasch voranzutreiben.

Auszeichnung als TOP Arbeitgeberin

Die Windkraft Simonsfeld verzeichnet nicht nur stetiges Wachstum, sondern wurde auch als TOP Arbeitgeberin der Branche und der Region ausgezeichnet. Die Plattform „Kununu“ zeichnet jährlich besonders Arbeitnehmer*innen-freundliche und top bewertete Unternehmen mit dem Gütesiegel „Top-Company“ aus. Die Windkraft Simonsfeld AG erreichte für das Jahr 2022 einen Top-Score von 4,7 von möglichen 5,0 Punkten und durfte sich über eine der begehrten Auszeichnungen freuen. Das unabhängige Bewertungsportal ermöglicht es interessierten Personen, Bewerber*innen und zukünftigen Mitarbeiter*innen einen Blick hinter die Kulissen des Arbeitsalltags bei der Windkraft Simonsfeld AG zu werfen, um zu beurteilen, ob das Unternehmen zu den eigenen Werten und Einstellungen passt. Besonders das familiäre Umfeld, der respektvolle Umgang miteinander und die gelebte Nachhaltigkeit werden aus dem Kreis unserer Mitarbeiter*innen als lobenswert hervorgehoben.

Über die Windkraft Simonsfeld AG

Die Windkraft Simonsfeld AG mit Firmensitz in Ernstbrunn (NÖ) betreibt 90 Windenergieanlagen in Österreich und Bulgarien sowie ein Sonnenkraftwerk in der Slowakei. Damit produziert das Unternehmen sauberen Strom für jährlich rund 160.000 Haushalte. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt 100 Mitarbeiter*innen. Mit rund 3.700 Beteiligten ist die Windkraft Simonsfeld eines der großen Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs. Weitere Informationen: www.wksimonsfeld.at





