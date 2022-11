CALM/STORM als aktivster Health Fonds Europas ausgezeichnet

Österreichischer Venture Capital Fonds „CALM/STORM“ investierte bereits erfolgreich in knapp 60 digitale Gesundheitsunternehmen

Wien (OTS) - Das österreichische Unternehmen CALM/STORM ist von Sifted, Europas führendem Medium der Start-up Community (unterstützt von der Financial Times) als aktivster „Health Fonds“ im europäischen Raum ausgezeichnet worden. Anhand der Daten von Dealroom hat Sifted für das Jahr 2022 die aktivsten Frühphasen-Investoren im Bereich der Gesundheitstechnologie nach Anzahl der Deals gelistet. „Wir sind sehr stolz über die Auszeichnung, und motiviert, weiterhin mit unseren Investments in digitale Gesundheitsunternehmen einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten,“ sagt Lucanus Polagnoli, CEO und Gründer von CALM/STORM.

Gesundheit und Vorsorge: Gesund werden und bleiben.

Allein im Jahr 2022 hat CALM/STORM bereits 29 Investitionen in neue bzw. bestehende Portfoliounternehmen in den Bereichen Gesundheit und Vorsorge getätigt. Gesundheit ist die Zukunft des Menschen in seinem höchstpersönlichen Lebensbereich. In Europa erhält der Bereich Health-Tech bereits fast so viel Finanzierungsvolumen wie Fin-Tech. Nicht zuletzt hat die COVID-19 Pandemie zum Umdenken und der Bewusstseinsschaffung der Menschen im Gesundheitsbereich beigetragen. „Software um gesund zu werden ist derzeit bei Investoren sehr gefragt, siehe zB. das Long-COVID Startup MAKEVISIBLE.COM. Das größte Wachstumspotential sehen wir bei Software, um gesund zu bleiben“, so Lucanus Polagnoli. Der Bereich Health-Tech erhielt 2022 bereits ein Investitionsvolumen von rund 3,9 Mrd. Euro.

CALM/STORM ist ein Venture Capital Fonds und eines der größten Gründer Netzwerke Österreichs

Der Venture Capital Fonds CALM/STORM wird in erster Linie von erfolgreichen Gründer:innen finanziert, die darüber hinaus ihre Erfahrung mit neuen Gründern:innen teilen. Gemäß dem Motto „von Gründern für Gründer“, unterstützen sie neue „Start-ups“ finanziell und inhaltlich. Als „Business Angel Fonds“ investiert CALM/STORM in junge Unternehmen in der Frühphase („super-early-stage“).

Als „Pre-Seed“ und „Seed“ Investor finanziert CALM/STORM die Unternehmen vor bzw. bis zur ersten großen internationalen Finanzierungsrunde („Series A“).

Über CALM/STORM

Der Boutique Venture Capital Fonds CALM/STORM wurde 2020 von Lucanus Polagnoli, vormals Partner von Speedinvest gemeinsam mit Hansi Hansmann gegründet und hat bis dato über EUR 25 Mio. Investorengelder eingesammelt. Seit Oktober 2022 unterstützt Runtastic-Gründer Alfred Luger nicht nur als Investor sondern auch operativ als Partner. Zusammen mit über 50 Gründer:innen die sogenannten „Supporting Partner“ bietet CALM/STORM neben dem Investment auch ein aktives Mitwirken von seinen Investoren, hauptsächlich Gründern:innen, an. Der inhaltliche Fokus lag bisher auf digitalen Gesundheitslösungen.

Nicht auf eine bestimmte Industrie, sondern auf regionale Ausrichtung setzt der jüngste Fonds von CALM/STORM. Ein „Austrian Entrepreneurs Fonds“ investiert in Gründer:innen mit Österreich-Bezug im In,- und Ausland. „Österreich hat großartige Gründer:innen. Gemeinsam unterstützen wir diese Erfolgsgeschichte mit dem neuen CALM/STORM Austria Fonds“, so Alfred Luger.

