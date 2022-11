Leistbares Wohnen für Studierende trotz Energiekrise und Inflation.

Der Traum von sozialer Bildungsgerechtigkeit: 100-jähriges Jubiläum für Gemeinnützigkeit für Studierende und die Frage: Ist Studieren für jede:n leistbar?

Wien/Innsbruck (OTS) - Einer der finanziell bedeutendsten Faktoren eines Studiums in Österreich ist das Wohnen. Für viele ist es eine große Hürde, leistbare Zimmer oder Apartments nahe von Universitätsstandorten zu finden. Besonders sozial schwächere Studiums-Anwärter:innen mit geringem Budget finden am Wohnungsmarkt nur noch schwer finanzierbare Optionen.

Der gemeinnützige Studentenheimanbieter STUWO hat sich diesem Thema bereits seit der Gründung angenommen und bietet modernen Wohnraum für Studierende zu leistbaren Preisen in mittlerweile 21 Wohnheimen in ganz Österreich.

Möglich ist dies durch kostendeckendes Wirtschaften, durch Fördermittel des Landes sowie durch private Unterstützer, wie beispielsweise der Raimund Pradler Privatstiftung, die den Bau des STUWO Studentenwohnheims Innsbruck mitermöglicht hat.

Der Namensgeber der Privatstiftung Raimund Pradler, ein ehemaliger Zivilingenieur mit Wurzeln in Tirol, konnte in seiner Jugend selbst nur unter großen Entbehrungen, fast mittellos, sein Studium an der Technischen Universität in Wien mit Erfolg abschließen.

Aufgrund seiner eigenen Erfahrungen und seinem späteren beruflichen Erfolg war es sein Wunsch, jungen Menschen aus sozial ärmeren Verhältnissen ein Studium an einer Hochschule zu ermöglichen. Seine Witwe trug diesem Wunsch mit der Gründung der Raimund Pradler Privatstiftung Rechnung.

Raimund Pradler wäre diese Woche am 02. Dezember 100 Jahre alt geworden.

Anlässlich dieses Jubiläums spricht die STUWO AG diesem großen Unterstützer der Gemeinnützigkeit ihre Wertschätzung und Dankbarkeit aus und ist als gemeinnütziger Wohnheimbetreiber auch weiterhin bestrebt, jungen Studierenden aller sozialen Gesellschaftsgruppen und auch mit geringen budgetären Möglichkeiten, ein neues Zuhause zu leistbaren Preisen bieten zu können.

Studentenheimplätze gibt es bei STUWO ab 335€ pro Monat mit einer All-In Miete, welche Betriebs-, Heiz- und Energiekosten bereits enthält. Alle STUWO-Heime bieten außerdem kostenlose Apartmentreinigung, gratis WLAN und zahlreiche Freizeitangebote wie hausinterne Fitnessbereiche, Saunen und Gemeinschafträume sowie eigene Waschsalons.

Informationen zu allen Wohnheimangeboten in Wien, Innsbruck, Graz, Linz, Villach, Krems und Lambach finden Sie unter www.stuwo.at

Rückfragen & Kontakt:

STUWO Gemeinnützige Studentenwohnbau AG

Strozzigasse 6-8

1080 Wien

marketing @ stuwo.at



Und www.pradler-privatstiftung.at