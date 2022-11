Start der Roboexotica ab 1.Dezember im Mumseumsquartier in Wien

Das Festival für Cocktailrobotik empfängt seine Gäste vom 1. bis 4. 12. im Freiraum und präsentiert coole Drinks, die von ausgeklügelten Maschinen gemixt werden.

Wien (OTS) - Nach zwei Jahren im Lockdown als hybrides Festival mit Cocktailroboter Lieferdienst und Livestream öffnet die ROBOEXOTICA ab 01. 12. wieder seine Pforten. Das Festival ist eine Veranstaltung, die seit 1999 eine weltweit einzigartige Plattform an einer sehr speziellen Schnittstelle von Kunst, Technologie, Forschung und Wissenschaft darstellt und nun ihre 24. Ausgabe begeht. Damit ist es das am längsten stattfindende Festival im Bereich der Medienkunst in Wien. Thematisch zeigen Künstler:innen, mit ihren Beiträgen auf, wie sowohl ästhetisch begründete, als auch lustvolle Grenzgänge zwischen den Spannungspolen Kunst und Technik, kulturellem Erleben und wissenschaftlichem Fortschritt real aussehen können. „ Innovative Technologie ohne Funktionalität ist wertlos. Wo es dies leistet, ist es gelungen und wo nicht, wird es sich nicht durchsetzen. Wo es außer Kontrolle gerät und sich nicht unterwirft – ist es für uns nutzlos. Technologie, die nicht der Idee, die wir von ihr haben, entspricht, verwandelt sich in Schrott “, erklärt Günther Friesinger, einer der Mitinitiatoren des Festivals.So werden bei der ROBOEXOTICA hoffentlich funktionell Cocktails gemixt, Palatschinken gebraten und Drinks serviert– cheers!

Öffnungszeiten und Infos unter http://roboexotica.org/

