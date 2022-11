Arduino übernimmt Elektor. Was bringt die Sonderausgabe im Dezember?

Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Auf der electronica in München wurde letzte Woche eine besondere Zusammenarbeit angekündigt: Das Arduino-Team übernimmt für eine Ausgabe die Federführung bei der Redaktion des Elektor-Magazins. Unter der Leitung von David Cuartielles, dem Mitbegründer des bahnbrechenden Open-Source-Hardware- und Softwareunternehmens, wird am 8. Dezember 2022 ein einzigartiges Magazin vorgestellt.

„Diese Sonderausgabe des Elektor Magazine ist eine Hommage an unsere Community", sagt Cuartielles, der zusammen mit Arduino-Mitbegründer Massimo Banzi und CEO Fabio Violante die redaktionelle Einladung von Elektor schnell angenommen hat. „Eine Hommage an alle, die jemals ein Arduino für ein Projekt verwendet haben, an diejenigen, die ihre Zeit damit verbracht haben, andere über die Bedeutung der digitalen Technologie zu unterrichten, an die Künstler, Designer, Ingenieure und Wissenschaftler, die mit Hilfe eines Arduino-Boards etwas Großartiges schaffen wollen, und an die Elektor-Community, die uns über die Jahre hinweg geholfen hat, unsere Botschaft zu verbreiten."

„Die Idee, Arduino einzuladen, folgte nach einem interview mit David in der letztjährigen Ausgabe zum 60. Jubiläum", so C.J. Abate, Content Director bei Elektor. „Der unauslöschliche Einfluss, den Arduino auf die Elektronikbranche hat, machte ein ausführliches Gespräch in dieser Ausgabe unumgänglich. Wir fühlten uns geehrt, dass das Arduino-Team die Herausforderung und die Zeit auf sich genommen hat, um zu dieser wirklich besonderen Ausgabe beizutragen."

„Durch Elektor habe ich eine ganze Gemeinschaft gleichgesinnter Menschen gefunden", so Cuartielles. „Erfinderinnen und Erfinder, die bereit sind, ihr Wissen und ihre Projekte auf den Seiten des Elektor-Magazins zu teilen. Dieses Konzept der Gemeinschaft wurde zu einem Grundpfeiler meiner beruflichen Laufbahn."

Einige der Themen:

Erste Schritte mit Portenta X8

Zuverlässiges IoT basierend auf LoRa

Vernetzte Projekte, vereinfacht

8-Bit-Gaming

Kunst mit Arduino

Ein CAN-to-MQTT Gateway-Demo-Projekt

Und vieles mehr!

Ein kostenloses digitales Bonus-Mini-Magazin wird über das Elektor-E-Zine und die sozialen Medien beider Unternehmen zum Download bereitstehen. Die Zusammenarbeit wird bis in den Januar hinein mit Webinaren, einem gemeinsam erstellten Video und Livestreams fortgesetzt.

Vorbestellung des Magazins: https://www.elektor.de/elektor-special-arduino-guest-edition-2022-de

Informationen zu Elektor Elektor hat in den sechziger Jahren die erste Elektronikhersteller-Bewegung mit ins Leben gerufen. Ihre globale Gemeinschaft ist auf hunderttausende begeisterte Mitglieder angewachsen.

https://www.elektormagazine.com/about

Informationen zu Arduino Arduino entwickelt, produziert und unterstützt elektronische Geräte und Software und ermöglicht Menschen auf der ganzen Welt den einfachen Zugang zu fortschrittlichen Technologien, die mit der physischen Welt interagieren.

https://www.arduino.cc/en/about

