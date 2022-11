Veranstaltung: Verleihung Austrian Green Planet Building® Award 2022 am 30. November, 17 Uhr

Nachhaltiges Bauen „Made in Austria“: Auszeichnung für 14 internationale Projekte

Wien (OTS) - Mit dem Austrian Green Planet Building Award® (AGPB) zeichnet das Bundesministerium für Klimaschutz (BMK) gemeinsam mit der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA (AWA) die im Ausland erbrachten herausragenden Leistungen österreichischer Unternehmen im Bereich Nachhaltig Bauen aus.

Energieeffizienz und Versorgung mit erneuerbaren Energien stehen im Mittelpunkt des AGPB Awards. Er überträgt die Kriterien der Klimaschutzinitiative klimaaktiv für die Bau- und Immobilienwirtschaft ins internationale Umfeld.

Austrian Green Planet Building® Award 2022

Programm:

17:00 Uhr Registrierung und Welcome

18:00 Uhr Österreichisches Know-How im Bereich klimafitter Gebäude

Interview mit Jürgen Schneider (Sektionschef BMK) und Patrick Sagmeister (stellv. Abteilungsleiter AWA, WKÖ) Moderation: Robert Lechner (pulswerk GmbH)



18:20 Uhr Auszeichnung der Preisträger:innen des Austrian Green Planet Building® Award 2022

• Austrian EXPO20 Pavilion Dubai, Dubai, ARE

• Apple Garden, Almaty, KAZ

• Active Energy Building, Vaduz, LIE

• Roman Orthodox Church, Maximovka, KAZ

• Montagne du Parc, Brüssel, BEL

• TechnoDom, Karaganda, KAZ

• Trinkwassermuseum, Hangzhou, CHN

• Brock Commons Tallwood House, Vancouver, CAN

• Zero Carbon Resorts, Puerto Princesa, PHL

• Passive House Office, Jiaxing, CHN

• Designer Outlet Croatia, Zagreb, HRV



Austrian Green Planet Building® Technology Award 2022

• Kaffeerösterei Joh. Johannson, Vestby, NOR

• Mactan Cebu International Airport, Mactan-Cebu, PHL

• KIWI Lerberg, Lerberg, NOR



19:15 Uhr Ausklang mit "Habibi und Hawara" Fingerfood



Datum: 30.11.2022, 17:00 - 20:30 Uhr

Ort: Dachverband der österreichischen Sozialversicherung, Veranstaltungsraum, 1. Stock

Kundmanngasse 21, 1030 Wien, Österreich

