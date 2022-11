Kaup-Hasler: „Gesangswelt hat mit Gabriele Lechner eine wichtige Stimme verloren“

Wien (OTS) - „Die Gesangswelt hat mit Gabriele Lechner eine wichtige Stimme verloren“, reagierte die Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf die Nachricht vom Tod von der Sängerin und Professorin. „Die Sopranistin hat als Ensemblemitglied an so bedeutenden Häusern wie der Wiener Staatsoper, der Grazer Oper oder dem Zürcher Opernhaus das Bühnenleben mitgeprägt. Auch auf wichtigen Konzertbühnen wie bei den Salzburger Festspielen, im Wiener Konzerthaus oder der Philharmonie Berlin zog sie ihr Publikum in den Bann.“

„Als engagierte Professorin an der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst gab Gabriele Lechner ihre tiefgreifenden Kenntnisse um den Wiener Klangstil und ihre vielseitigen Erfahrungen stets mit Hingabe und Humor an die nächste Generation weiter“, betonte Kaup-Hasler die Bedeutung von Gabriele Lechner als Lehrende.

