DLA Piper berät Cube Infrastructure beim Einstieg in die Müller Transporte Gruppe

Wien (OTS) - 28. November 2022 – Der Europäische Infrastruktur-Fonds „Cube Infrastructure“ steigt mit rechtlicher Unterstützung von DLA Piper bei der österreichischen Logistik-Gruppe Müller Transporte ein und beteiligt sich mit 70 Prozent. Müller Transporte und Cube planen nun gemeinsam eine weitere Expansion und neue Services im In- und Ausland.

Der Investor aus Luxemburg übernahm mit dem Deal die Mehrheitsbeteiligung am österreichischen Logistik- und Transportunternehmen mit Standorten in Österreich und in Nachbarländern.

1959 gegründet, hat sich Müller Transporte zu einem führenden mitteleuropäischen Anbieter im Lebensmittel- und Pharmabereich sowie in der Hochsicherheitslogistik entwickelt. Das Unternehmen bleibt auch nach der mehrheitlichen Übernahme familiengeführt. Der bisherige Alleineigentümer Fritz Müller ist sowohl weiterhin Gesellschafter als auch alleiniger CEO.



Das Wiener Büro von DLA Piper beriet den neuen Mehrheitseigentümer bei der Transaktion. Partnerin Dr. Maria Doralt (Corporate) leitete das Team der internationalen Anwaltskanzlei. An der Transaktion arbeiteten federführend herausragend viele Frauen: Neben Dr. Maria Doralt waren Dr. Johanna Höltl (Counsel) und Alina Eigner, LL.M. (Associate, beide Corporate) sowie Dr. Veronika Appl (Counsel, IPT) Teil des Kernteams. Sie wurden insbesondere von folgenden Kollegen unterstützt: Mag. Marc Lager (Partner), Mag. Dimitra Geronta (Senior Associate) und Mag. Magdalena Altenhuber (Junior Associate, alle drei Kartellrecht), Mag. Fabian Herbst (Associate, IPT), Mag. Alexander Schultmeyer (Counsel) und Michail Fouzailov, LL.M. (Senior Associate, beide Finance), Mag. Stephan Nitzl (Partner) und Mag. Patrik Steinle (Junior Associate, beide Employment), Mag. Thomas Stiglbauer (Counsel) und Teresa Andessner, LL.M. (Associate, beide Real Estate).



„Wir freuen uns sehr, dass wir Cube bei der Partnerschaft mit Müller begleiten konnten. Gemeinsam mit Cube wird Müller in den nächsten Jahren weiterhin seine Position als erste Wahl für Kunden aus Lebensmittel- und Pharmaindustrie stärken“ , sagt Maria Doralt.



Die Müller Transporte GmbH wurde von Wolf Theiss und Lincoln International (M&A) beraten.

