Johanniter verstärken Bundesgeschäftsführung

Wien (OTS) - Mag.a Petra Grell-Kunzinger (40) wird ab sofort das Johanniter-Team verstärken und gemeinsam mit Dr. Robert Brandstetter die Johanniter-Bundesgeschäftsführung innehaben. Die studierte Mathematikerin bringt einen breiten beruflichen Hintergrund mit und kann auf eine abwechslungsreiche berufliche Laufbahn zurückblicken.

Nach dem Studium war Grell-Kunzinger im Investmentbanking bei der Raiffeisenbank International und in der Unternehmensberatung McKinsey tätig, ehe sie in die Strategieabteilung der ÖBB wechselte. Danach war sie bei der Österreichischen Post AG unter anderem als CFO für mehrere Tochterunternehmen in den Bereichen Logistik und E-Commerce verantwortlich. Ihr Interesse für Innovation und Technologie führte sie als Geschäftsführerin zur Digitalisierungs- und Strategieberatung Techhouse. In den vergangenen zwei Jahren baute sie als Gründerin unter anderem die Pflegeplattform miazorgo auf, die pflegende Angehörige in der Suche nach Pflegeangeboten unterstützt und für mehr Transparenz sorgen soll.

„Pflegende Angehörige sind im Pflege-Dschungel schnell überfordert“, so Mag.ª Petra Grell-Kunzinger. „Da kann es hilfreich sein, aus einer Hand genau die richtigen Informationen zu bekommen.“ Aus eigener Erfahrung kennt sie die vielfältigen Probleme und hat so auch die Johanniter über den Pflegenotdienst kennen und schätzen gelernt. Das breite Unterstützungsangebot im Pflege-Bereich der Johanniter – von der digitalen Informationsplattform superhands.at über das Community Nurse Angebot bis hin zum mobilen Palliativteam – begeistert die neue Bundesgeschäftsführerin.

Da die Johanniter in den vergangenen Jahren ihre Geschäftsfelder weiter ausbauten, wird Mag.ª Petra Grell-Kunzinger ab sofort die Bundesgeschäftsführung mit Dr. Robert Brandstetter in allen Agenden teilen.

„Wir haben uns von der klassischen Rettungsorganisation zu einer Hilfsorganisation mit einem breiten Angebot entwickelt. Heute bieten wir auch betreubares Wohnen, Palliative Care, Unterkünfte für Wohnungslose und Flüchtlinge. Wir haben ein eigenes Forschungs- und Innovationszentrum gegründet und in der Zeit der Corona-Pandemie mobile Testteams und Impfstationen etabliert. Daher war es an der Zeit, kompetente Verstärkung ins Team zu holen“ , freut sich Bundesgeschäftsführer Dr. Robert Brandstetter auf eine gute Zusammenarbeit.

Die Johanniter zählen mit mehr als 1.300 Mitarbeiter:innen und rund 185.000 Einsätzen jährlich zu den führenden Rettungsorganisationen Österreichs. 42.000 Förderer unterstützen die Arbeit der Johanniter und ermöglichen mit ihren Beiträgen ein breites Spektrum an sozialen und karitativen Leistungen. Dazu zählen der Rettungsdienst und Krankentransport, mobile Pflege und Palliative Care, betreubares Wohnen, Ausbildung in Erste-Hilfe und Pflege sowie Katastrophenhilfe. Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist ein Werk des evangelischen Johanniterordens und Mitglied der Diakonie Österreich.

