Der neue ORF-Niederösterreich-Adventkalender

Ab 1. Dezember 2022 nach "NÖ heute“, auf Radio Niederösterreich und unter noe.ORF.at

St. Pölten (OTS) - ORF-NÖ-Landesdirektor Ziegler: „Die ganze Breite des Musiklandes Niederösterreich“

Der neue ORF-NÖ-Adventkalender ist so bunt wie das musikalische Leben in Niederösterreich: Vom Singer-Songwriter bis zum Streichquartett, von der Pop-Band bis zur klassischen Volksmusik. Zu hören und zu sehen von 1. bis 23. Dezember nach „NÖ heute“ (Beginn um 19.00 Uhr) in ORF 2/N. Außerdem ist der ORF-NÖ-Adventkalender auch täglich nachmittags auf Radio Niederösterreich zu hören und im Internet abrufbar unter noe.ORF.at.

Jedes Türchen eine Überraschung

ORF-Niederösterreich-Landesdirektor Robert Ziegler: „Der neue ORF-NÖ-Adventkalender soll die Bandbreite des Musiklandes Niederösterreich widerspiegeln. Die Vorfreude auf Weihnachten lässt sich auf so unterschiedliche Weise feiern. Wir wollen dem Rechnung tragen und haben deshalb Musikgruppen verschiedener Genres eingeladen.“

„Der Charme eines Adventkalenders ist ja, dass man vorher nicht immer weiß, was sich hinter dem nächsten Türchen verbirgt“, ergänzt ORF-Niederösterreich-Chefredakteur Benedikt Fuchs. „Wir machen die Tore weit auf und holen Musikerinnen und Musiker aus dem ganzen Land vor den Vorhang. Es werden traditionelle und moderne Weihnachtslieder so zu hören sein, wie man sie zuvor noch nie gehört hat.“

Gemeinschaft erleben

Partner des ORF-NÖ-Adventkalenders ist wie in den vergangenen Jahren die UNIQA NÖ. Landesdirektor Thomas Zöchling sieht diese Zusammenarbeit als Fortsetzung einer gelebten Partnerschaft: „Als UNIQA Niederösterreich sind wir seit einigen Jahren verlässlicher Partner des ORF-NÖ-Adventkalenders. Gemeinsam Musik zu machen, bedeutet auch Gemeinschaft zu erleben. Mit dieser Partnerschaft übernehmen wir gerne die gesellschaftliche Verantwortung, diese Werte zu unterstützen“.

Der ORF-NÖ-Adventkalender – 1. bis 23. Dezember nach „NÖ heute“ und nachmittags auf Radio Niederösterreich:

Donnerstag, 1. Dezember: Singer-Songwriterin Anna-Maria Mayrhofer

Freitag, 2. Dezember: “WienerKlassikQuartett” mit Have Yourself A Merry Little Christmas“

Samstag, 3. Dezember: Burschen aus der Musikschule Region Wagram mit ihrer Gruppe „Drum X2“

Sonntag, 4. Dezember: Honsig Buam aus dem Retzer-Land mit „S´Liacht is do.“

Montag, 5. Dezember: Pranzl Kranzl Jazz Band mit dem Titel:

„Christmas Time Is Here“

Dienstag, 6. Dezember: A-capella-Männerchor „Gesangskapelle Hermann“

Mittwoch, 7. Dezember: „Sax Arte Saxophonquartett“ mit „Joy To The World”

Donnerstag, 8. Dezember: Der 12-jährige Improvisationskünstler Daniel Frank am E-Flügel

Freitag, 9. Dezember: Singer-Songwriter Chris Emray aus Maria Enzersdorf mit dem „Little Drummer boy“

Samstag, 10. Dezember: Tuba-Quintett „TubenBuben“, vier vom Musikverein Schönkirchen-Reiersdorf und einer aus Groß-Schweinbarth im Bezirk Gänserndorf

Sonntag, 11. Dezember: Duo „Karonie“ mit Karoline Buchegger aus Purgstall an der Erlauf und Stefanie Appenauer aus Melk

Montag, 12. Dezember: Waldviertler Multiinstrumentalist Marc Bruckner mit einer sehr freien Version von „Es ist ein Ros´entsprungen“

Dienstag, 13. Dezember: Wienerlied-Beatbox-Pop-Duo „Wiener Blond“

Mittwoch, 14. Dezember: Chor der 5E und 6D des BRG BORG St. Pölten mit „Ding Dong Merrily on High“

Donnerstag, 15. Dezember: Trio „dieSTEINBACH“ aus Waidhofen an der Ybbs interpretiert traditionelle Volksmusik auf moderne Weise

Freitag, 16. Dezember: Die 19-jährige Sinikka Monte aus St. Pölten mit dem Pop-Klassiker „All I Want For Christmas Is You“.

Samstag, 17. Dezember: „Quartetto Tullino“ mit vier jungen Klarinettisten im Alter von 10 bis 14 Jahren

Sonntag, 18. Dezember: Jazz-Duo „licht&rauch“ aus Guntramsdorf

Montag, 19. Dezember: Gesangs-Quintett „SoLiLa“ im Alter von 14 bis 19 Jahren

Dienstag, 20. Dezember: Dialekt-Pop mit der „Quetschwork Family“ und „Wenns draußen finstert“

Mittwoch, 21. Dezember: E-Gitarrist Simon Müller mit dem Klassiker „Leise rieselt der Schnee“

Donnerstag, 22. Dezember: Schul-Pop-Band „Coming up“ der Musikschule der Stadtgemeinde Kirchschlag in der Buckligen Welt mit „Olles guate, Jesus“.

Freitag, 23. Dezember: Die 16-jährige Herzogenburgerin Natascha-Rafaella Plank spielt auf der Panflöte „Stille Nacht“

