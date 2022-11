Fußball-WM 22: Runde 3 im ORF mit Niederlande – Katar und Wales – England

Am 29. November ab 14.45 Uhr in ORF 1; Zusammenfassung von Ecuador – Senegal um 18.15 Uhr, von Iran – USA um 22.20 Uhr

Wien (OTS) - Die Fußball-WM in Katar geht am Dienstag, dem 29. November 2022, in die dritte und entscheidende Runde der Gruppenphase mit je zwei Parallelspielen. ORF 1 zeigt zwei davon live. Um 14.45 Uhr geht es zunächst mit der Zusammenfassung des vergangenen WM-Tags los, ehe das Spiel Niederlande – Katar (Anpfiff 16.00 Uhr) auf dem Programm steht. Kommentator ist Daniel Warmuth. Im WM-Studio analysieren Kristina Inhof, Herbert Prohaska und Helge Payer. Die Zusammenfassung von Ecuador – Senegal (Kommentator Michael Bacher) ist um 18.15 Uhr zu sehen.

Ab 19.00 Uhr (Anpfiff 20.00 Uhr) steht dann Wales – England auf dem Spielplan (Kommentator Boris Kastner-Jirka), im Studio analysieren Alina Zellhofer, Herbert Prohaska und Helge Payer. Die Zusammenfassung von Iran – USA (Kommentatorin ist Anna Lallitsch) ist um 22.20 Uhr zu sehen.

