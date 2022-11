Trauer um Univ. Prof. Dr. Gerhard Freilinger

Berühmter österreichischer Chirurg im Alter von 95 Jahren verstorben

Wien (OTS) - Mit großer Betroffenheit gibt die Familie das Ableben von Univ. Prof. Dr. Gerhard Freilinger bekannt. Der berühmte österreichische Chirurg entschlief in der Nacht auf Montag friedlich im Alter von 95 Jahren in Baden bei Wien.

Dr. Gerhard Freilinger ist am 24. November 1927 in Linz geboren. Er war ein Pionier der plastischen und ästhetischen Chirurgie. Nach seinem Studium in Innsbruck arbeitete er zwei Jahre in den USA in den Abteilungen für Plastische- und Wiederherstellungschirurgie der University of Iowa, der Washington University in St. Louis und der Cornell University in New York. 1971 habilitierte Freilinger an der Universität Wien und wurde 1975 zum Leiter der Abteilung für plastische Chirurgie an der II. Chirurgischen Universitätsklinik in Wien ernannt.

In seiner Laufbahn an der Universitätsklinik war er für über 200 wissenschaftliche Publikationen, Bücher und wissenschaftliche Filme verantwortlich. Außerdem organisierte er zahlreiche wissenschaftliche Kongresse. Eines seiner Spezialgebiete war die Muskeltransplantation.

Sein persönliches Engagement als rekonstruktiver Chirurg galt neben seiner Tätigkeit in Wien Kriegsopfern unter anderem auch chemischer Kriegsführung in Vietnam, Laos und Afghanistan, später auch in Angola und im Iran und auch in Bosnien-Herzegowina. Über Jahrzehnte behandelte der Arzt Kriegsopfer in Österreich, aber auch in den jeweiligen Kriegsländern.

1993 trat Freilinger an der Universitätsklinik in den Ruhestand und wurde Primarius im Privatspital Goldenes Kreuz.

Er war Gründungsmitglied und auch Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Plastische Chirurgie, Gründungspräsident der Österreichischen Gesellschaft für Senologie und Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Weltraummedizin.

Freilinger war verheiratet und ist Vater von drei erwachsenen Kindern.

Die Beisetzung findet im engsten Kreis der Familie statt.

Rückfragen & Kontakt:

Markus Freilinger



0676 760 32 73



mark.freilinger @ gmail.com