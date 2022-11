PRO23 fordert Radweg vom Maurer Hauptplatz nach Speising

Wien/Liesing (OTS) - „ Immer noch gibt es keine sichere Möglichkeit mit dem Fahrrad vom Maurer Zentrum zu den Schulen St.Ursula und Bendagasse zu gelangen ”, kritisiert PRO23 Obmann Bezirksrat Ernst Paleta. Er schlägt daher einen neuen Radweg vom Maurer Hauptplatz nach Speising vor. Durch den Anschluss an den schon bestehenden Radweg im Hietzinger Teil der Speisinger Straße könne man so außerdem bis zur S-Bahn in Speising gelangen.

Als Vater von vier Schulkindern forciert auch PRO23 Vorstandsmitglied David Maier diesen Vorschlag: “ Baulich getrennte Radwege sind ganz wesentlich für einen sicheren Schulweg! Derzeit lassen viele Eltern ihre Kinder nicht mit dem Rad zur Schule fahren, weil es ihnen zu gefährlich erscheint. ” Ihmzufolge betrifft das Thema aber nicht nur Schulkinder. “ Gerade in Zeiten der Klimakrise wird das Fahrrad immer mehr zum Alltagsverkehrsmittel. Viele Menschen haben allerdings Angst, auf allgemein genutzten Straßen zu radeln, vor allem wenn es keine 30 km/h Beschränkung gibt ”, erläutert Maier.

Individualverkehr kaum beeinträchtigt

“ Während unser Vorschlag den Individualverkehr kaum beeinträchtigt, ist er für die Radfahrenden eine enorme Verbesserung ”, ist Paleta überzeugt. Dem PRO23 Vorschlag zufolge soll der Radweg in der Speisinger Straße auf der Maurer Seite, hauptsächlich entlang des Gehsteigs geführt werden und in der Franz Asenbauer-Gasse auf der Seite der geraden Hausnummern. In der Peterlinigasse soll eine der Fahrspuren zum Radweg werden. “ Laut unseren Beobachtungen werden die wegfallenden Parkplätze fast zur Gänze allein schon durch freie Plätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite kompensiert ”, so Paleta.

Paleta und Maier sind sicher: “ Gerade weil durch diesen Radweg eine attraktive, direkte Anbindung an das weiterführende Radwegenetz bis ins Stadtzentrum entsteht, werden zukünftig mehr Kinder das Fahrrad nutzen, um in die Schule zu kommen und auch viele Erwachsene vermehrt auf das Fahrrad umsteigen! ”



