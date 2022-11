Presseeinladung: Orange the World - Riesenrad leuchtet orange gegen Gewalt an Frauen

Ministerin Alma Zadić und Menschenrechtsexperte Homayoun Alizadeh unterstützen die Kampagne vor Ort

Wien (OTS) - Mit der Awareness-Kampagne „Orange the World“, die von 25.11. – 10.12.2022 stattfindet, setzt Soroptimist International Austria in Partnerschaft mit UN Women ein klares Zeichen, um auf eine weltweite, massive Menschenrechtsverletzung aufmerksam zu machen: Gewalt gegen Frauen und Mädchen.



Während im letzten Jahr im Zuge der Kampagne über 250 Gebäude österreichweit in orangem Licht erstrahlten, wird dies heuer aufgrund der Klima- und Energiekrise – mit wenigen Ausnahmen – nicht stattfinden. Eine dieser Ausnahmen sind das Wiener Riesenrad und der Praterzug, die am 1. Dezember 2022 orange beleuchtet werden.



Ablauf:

17.00 Uhr BEGRÜSSUNG: Dr.in Eliette Thurn, Unionspräsidentin

Soroptimist International Österreich und

Dr.in Judith Mühlhauser, Präsidentin SI Club Wien Ringstrasse



Dr.in Alma Zadić, LL.M., Bundesministerin für Justiz

Dr. Homayoun Alizadeh, Menschenrechtsexperte



17.25 Uhr FOTOTERMIN

Riesenrad & Praterzug werden ORANGE beleuchtet



Peta Klotzberg trägt vor: „Frauen in Häusern“



17.30 Uhr ENDE

Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich ein, vor Ort dabei zu sein!



Orange the World - Riesenrad erleuchtet orange als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich ein, vor Ort dabei zu sein.



Datum: 01.12.2022, 17:00 - 17:30 Uhr

Ort: Wiener Riesenrad, Manner Bar

Prater 95, 1020 Wien , Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Soroptimist International Club Wien Ringstrasse - Judith Maria Mühlhauser,

club.wien-ringstrasse @ soroptimist.at, 0650/4225455

kommunikation @ soroptimist.at



Wiener Riesenrad, Nora Lamac, nora.lamac @ wienerriesenrad.com, 0664/2387199

Pressebüro, Philipp Pertl, presse @ liliputbahn.com, 0676/5402774