Bei der CIIE-Eröffnung spricht Gao Jifan, Vorsitzender von Trina Solar, über den Weg zu Netto-Null-Emissionen

Shanghai (ots/PRNewswire) - Der Hongqiao International Opening-up Hub wird zu einer wichtigen Station für die Bereitstellung hochwertiger globaler Ressourcen und zu einer Brücke, die internationale und nationale Märkte miteinander verbindet, so Gao Jifan, Vorsitzender des international führenden Photovoltaikunternehmens Trina Solar.

Gao äußerte sich in einer Videobotschaft auf der Veranstaltung „Hongqiao International Opening-up Hub Building Forum & HUB Conference", einer Parallelveranstaltung des „Hongqiao International Economic Forum", das Teil der fünften China International Import Expo in Shanghai war, die vom 5. bis 10. November stattfand.

Das Forum, das unter dem Motto „Gemeinsame Zukunft mit Öffnung" stand, brachte prominente internationale Wissenschaftler und Branchenführer zu einer lebhaften Diskussion zusammen, die sich auf den Aufbau einer Drehscheibe konzentrierte, die eine Brücke zwischen inländischen und internationalen Märkten schlägt.

Trina Solar sei an einer engeren Zusammenarbeit mit dem Hongqiao International CBD in den Bereichen PV-Produkte und -Systeme, intelligente Energie und Kohlenstoffneutralität interessiert, so Gao. Auf diese Weise könne in Shanghai ein weltweit führendes Industriezentrum für intelligente PV-Energie aufgebaut werden, das sowohl die inländischen als auch die internationalen Märkte bedienen und sich das Fachwissen von Trina Solar zunutze machen könne, um zu den Bemühungen des Landes um Kohlenstoffneutralität beizutragen, sagte er.

Trina Solar ist ein anerkannter Marktführer in der PV-Branche und hat auf der diesjährigen CIIE einmal mehr seine globale Reichweite und seinen Einfluss unter Beweis gestellt. Das 1997 gegründete Unternehmen hat hochrangige internationale Führungskräfte und FuE-Talente aus mehr als 60 Ländern und Regionen rekrutiert und beschäftigt weltweit mehr als 23.000 Mitarbeiter. Es ist in mehr als 150 Ländern und Regionen vertreten und verfügt über regionale Geschäftszentralen in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Fremont in Kalifornien, Miami in Florida sowie in Singapur und Tokio. Geschäftsstellen sind unter anderem an folgenden Standorten vorhanden: Madrid, Rom und Sydney. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Thailand und Vietnam.

Trina Solar setzt sich leidenschaftlich für Innovationen und die Förderung des industriellen Fortschritts und der Weiterentwicklung ein und engagiert sich nicht nur für das Erreichen des chinesischen Ziels der Kohlenstoffneutralität, sondern auch für das Erreichen der weltweiten Netto-Null-Ziele.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bei-der-ciie-eroffnung-spricht-gao-jifan-vorsitzender-von-trina-solar-uber-den-weg-zu-netto-null-emissionen-301687592.html

Rückfragen & Kontakt:

Jing Chen,

+86-21-6057-5302,

hqmarketing @ trinasolar.com; jing.chen03 @ trinasolar.com