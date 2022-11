Oö. Volksblatt: "Zum Kopfschütteln" (von Tobias HÖRTENHUBER)

Ausgabe vom 26. November 2022

Linz (OTS) - #boycottqatar2022 lautete der weltweit verwendete Hashtag vor dem Turnier in Katar. Und sieht man sich die TV-Quten im Vergleich zu 2018 an, dann haben sich viele Fußball-fans tatsächlich dazu entschlossen, nicht aufzudrehen. Der ORF-Marktanteil reduzierte sich in den ersten vier Partien von 31 auf 19 Prozent, in Deutschland kam die Auftakt-Blamage der DFB-Elf gegen Japan auf nicht einmal zehn Millionen Zuschauer. Das gab es bei einem WM-Match der Deutschen seit 30 Jahren nicht.

Beim vorentscheidenden Hit am Sonntag zur Primetime gegen Spanien wird sich das in Österreich und bei unseren Nachbarn mit Sicherheit ändern — sei es aufgrund ehrlichen sportlichen Interesses, Neugier oder Schadenfreude. Dann werden auch die „Boykottierer“ teilweise sehen, worüber wir in der Sportredaktion Berufs-bedingt tagtäglich den Kopf schütteln, wie unter anderem ...

... das Wegblenden der TV-Kameras bei den Mannschaftsfotos, seitdem sich die deutschen Kicker die Hand vor den Mund gehalten haben.

... die widersprüchlichen VAR-Entscheidungen, die teilweise im selben Spiel die Linie vermissen lassen.

... die vielen leere Sitzplätze trotz offiziell fast ausverkauften Stadien.

... die neue Lieblingssportart der Schiedsrichter, die da heißt: „Nachspielen bis der Krampf einfährt.“

