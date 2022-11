Trina Solar erreicht in BNEF Bankability Survey 2022 eine Bewertung von 100 %; 210-mm-Module gehen in puncto Bankfähigkeit in Führung

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar wurde von allen Umfrageteilnehmern im Bericht PV Module and Inverter Bankability 2022, der von BloombergNEF herausgegeben wurde, als bankfähig ausgezeichnet. Mit diesem Bericht ist Trina Solar jetzt der einzige Modulhersteller, der sieben Jahre in Folge von 100 % der Befragten aus der Branche, die an der jährlichen BloombergNEF-Umfrage teilgenommen haben, als bankfähig eingestuft wurde.

Der BloombergNEF-Bericht PV Module and Inverter Bankability 2022 zitierte auch den jährlichen Bericht der international anerkannten Zertifizierungsstelle PV Evolution Labs zur Zuverlässigkeit von Photovoltaik-Modulen. Der PVEL-Bericht bestätigte die hervorragende Leistung der Module von Trina Solar in Bezug auf Zuverlässigkeit und Stromerzeugungskapazität. Das Unternehmen wurde erneut zum weltbesten Hersteller von PV-Modulen ernannt.

Hinzu kommt eine offensichtlich gesteigerte Akzeptanz für Module, die mit 210-mm-Zellen hergestellt werden. Der Bericht zeigt, dass die Branche 210-mm-Abmessungen rasch angenommen hat, wobei 96 % der Befragten in diesem Jahr 210-mm-Module als bankfähig betrachten. Die Hochleistungsmodule von Trina Solar mit mehr als 600 W, die auf der 210-mm-Produkttechnologieplattform basieren, folgen dem an den Stromgestehungskosten orientierten Prinzip und bieten Kunden geringere Stromgestehungskosten und einen höheren Wert.

Vor Kurzem hat Trina Solar das Vertex N 595W mit einer gesteigerten Leistung um 30 W und einem höheren Wirkungsgrad um bis zu 22 % sowie das Vertex N 690W mit einer gesteigerten Leistung um 70 W gegenüber Referenz-N-Typ-Modulen auf dem Markt und einem gesteigerten Wirkungsgrad um bis zu 22,2 % vorgestellt. Trina Solar setzt sich dafür ein, die Bedürfnisse der Kunden durch die Bereitstellung von situationsorientierten Lösungen zu erfüllen. Durch das Niederspannungsdesign ist das Modul Vertex N 595W höchst kompatibel mit Solar-Trackern, indem es die Länge des Trackers vollständig nutzt. Das Modul Vertex N 690W ist die beste Wahl für Kraftwerke in industriellen Szenarien, um niedrigere Stromgestehungskosten anzubieten.

Der Bericht von BloombergNEF besagt, dass die finanzielle Verfassung eines Unternehmens, Aufzeichnungen seiner Module im praktischen Einsatz und Herstellergarantien wichtige Indikatoren für die Bewertung der Bankfähigkeit von Photovoltaik-Herstellern durch Finanzinstitute sind. Es werden Banken, EPCs, unabhängige Stromversorger und technische Berater weltweit kontaktiert und umfassende Interviews mit Qualitätsprüfern und Technologieexperten durchgeführt. Der Erfassungsbereich der Erhebung ist also breit angelegt, und die Bewertung ist offen und transparent. Als eine der glaubwürdigsten Forschungseinrichtungen von Drittanbietern auf dem weltweiten Markt für neue Energien wird der Bericht bei vielen Finanzinstituten als eine unschätzbare Referenz für Unternehmenskredite angesehen.

Als führender globaler Anbieter von Photovoltaik- und Smart-Energy-Gesamtlösungen hat sich Trina Solar verpflichtet, seine Produktvorteile einzubringen und mit Partnern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um den Weg für intelligente Solarenergielösungen und eine Net-Zero-Zukunft zu ebnen.

