Graz bekommt Österreichs erstes queeres Community Center!

Der Verein RosaLila PantherInnen präsentierte im Rahmen einer Pressekonferenz das Konzept eines queeren Community Centers. Eröffnung ist für das Frühjahr 2023 geplant.

Graz (OTS) - Das Projekt entsteht mithilfe der Stadt Graz und dem Land Steiermark und soll im Frühjahr 2023 in der Annenstraße 27, 8020 Graz, eröffnet werden. Das Center soll eine kostenlose psychosoziale Beratungsmöglichkeit und einen “sicheren Raum” für LGBTQIA* Personen bieten. Darüber hinaus stellt das Community Center auch einen Treffpunkt für alle dar. Als politische Vertreter*innen nahmen Bürgermeisterin Elke Kahr, Landesrätin Mag.a Doris Kampus, Landesrätin Dr.in Juliane Bogner-Strauß und Stadtrat Kurt Hohensinner, MBA an der Pressekonferenz teil.

Queeres Community Center in Graz



Bei dem Projekt Community Center handelt es sich um einen queeren Treffpunkt und zusätzlichen Standort der RosaLila PantherInnen in Graz. Der Verein ist die zentrale Anlaufstelle bei LGBTQIA* Themen und der Veranstalter des Tuntenballs. Über die letzten Jahre haben sich die Tätigkeiten und Angebote der RosaLila PantherInnen laufend weiterentwickelt. Als Kernkompetenz etablierte sich dabei ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen, Gruppentreffen und psychosozialer Beratung. Das Ziel der zusätzlichen Räume ist, einen sicheren Ort in der Innenstadt zu bieten, an dem queere Menschen aller Altersgruppen und unterschiedlicher sozialer, ökonomischer, religiöser und kultureller Hintergründe zusammentreffen können. Bei Bedarf kann jederzeit eine kostenlose Peer- und/oder psychosoziale Beratung in Anspruch genommen werden. Neben der Möglichkeit, sich unverbindlich in den Räumlichkeiten aufzuhalten und soziale Kontakte aufzubauen, bilden diverse Gruppenangebote einen weiteren Eckpfeiler des Community Centers. Aktuell werden die Räumlichkeiten der Annenstraße 27 für das Community Center umgebaut. Eine Eröffnung ist im Frühjahr 2023 geplant.

Offen für alle*

Primär richtet sich das Community Center an queere Menschen und deren Angehörige, Freund*innen, Arbeitskolleg*innen und Menschen, die sich aufgeschlossen gegenüber einer diversen Gesellschaft zeigen und dafür eintreten. Der Fokus des Versorgungsangebotes liegt dabei auf dem Raum Graz. Durch bewusste Aufklärungsarbeit sollen aber auch Menschen aus umliegenden Gemeinden und benachbarten Bundesländern und Ländern erreicht werden.

Des Weiteren sollen mit dem Community Center aber auch gezielt Vertreter*innen aus Politik, Medien und Bildungseinrichtungen angesprochen werden. Interessierte sollen die Möglichkeit haben Auskunft und Informationen zum Thema LGBTQIA* von ausgebildetem Fachpersonal zu erhalten und auch Fortbildungen zu besuchen. So kann die Sensibilisierung für LGBTQIA*-Themen und der respektvolle Umgang mit queeren Menschen auch über die Grenzen des Community Centers hinweg in Unternehmen, der Politik und anderen gesellschaftlichen Bereichen erhöht werden.

Ein zusätzlicher Raum für das vielschichtige Angebot

Das Community Center befindet sich in der Annenstraße 27 und gegenüber von dem aktuellen Beratungszentrum feel free der RosaLila PantherInnen. Durch eine gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr und die Nähe zum Hauptbahnhof wird die Anreise für Personen, die innerhalb und außerhalb von Graz wohnen, erleichtert. Ein weiterer positiver Aspekt durch die Standortwahl ist die (Wieder-)Belebung der Annenstraße.

Die Räumlichkeiten bieten auf ca. 91m² neben zwei großen öffentlichen Räumen, eine Küche mit allen benötigten Geräten und einen Lagerraum. Im hinteren Bereich des Community Centers wird es einen separaten Beratungsraum mit Arbeitsplatz und WC-Anlagen geben. Alles ist barrierefrei zugänglich.

Die Nähe zum bereits bestehenden Standort war dem Verein wichtig, da es sich um eine Erweiterung der bestehenden Angebote handelt und nicht um eine zweite Stelle mit gleichem Service. Im aktuellen Beratungszentrum feel free soll es aber auch weiterhin einen Raum für Beratungen geben. Die bereits bestehenden Räume in der Annenstraße 26 sollen künftig als Büroarbeitsplatz, für Chat-Beratungen und organisatorische Tätigkeiten, sowie inhaltliche Aufgaben genutzt werden.

Warum es ein queeres Community Center braucht

Das Ziel des Community Centers ist, einen Ort zu schaffen, an dem Sicherheit mit der Möglichkeit von Beratung und Begleitung geboten wird und der eine niederschwellige Erreichbarkeit aufweist. Das Community Center soll maßgeblich die Gesundheit, die gesellschaftliche Akzeptanz und die Anti-Diskriminierung von queeren Menschen fördern. Dies geschieht u.a. durch die Angebote der RosaLila PantherInnen. Das sind z.B. kostenlose Beratungen, Gruppentreffen und Events, sowie vielschichtige Aufklärungsarbeit.

Angebot finanziert durch Charity-Veranstaltung

Das Community Center, sowie sämtliche Angebote des Vereins, stehen der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung. Finanziert wird das Projekt mit den Einnahmen des Tuntenballs und durch Förderungen der Stadt Graz und dem Land Steiermark. Der nächste Tuntenball findet unter dem Motto „Planet Exotica“ am 25. Februar 2023 im Congress Graz statt. Tickets sind bereits unter www.tuntenball.at erhältlich.

